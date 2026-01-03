Muere la profesora de Kiai Gontor, Amal Fathullah Zarkasyi

Ponorogo, VIVO – Innalillahi wa inna ilaihirojiun. Casa de campo moderna Darussalam Gontor en Ponorogo Regency, Java Oriental, de luto. Uno de los líderes kiai del internado, Prof. Dr. KH Amal Fathullah Zarkasyi, MA falleció a Rahmatullah, sábado 3 de enero de 2026.

Esta triste noticia fue transmitida por la secretaría de la dirección del internado islámico de Gontor en su comunicado oficial.

«Ha fallecido Rahmatullah, Prof. Dr. KH Amal Fathullah Zarkasyi, MA (Líder de Darussalam Gontor Modern Pondok). Fallecido el sábado 14 de Rajab 1447/3 de enero de 2026″, escribió la Secretaría del Internado Islámico de Gontor en su cuenta oficial de redes sociales.

Kiai Amal Fathullah Zarkasyi murió después de recibir tratamiento en el Dr. Moewardi, Solo, a las 12.14 WIB.

«Que el difunto sea husnul khatimah. Alá perdona todos sus pecados y Alá acepta sus actos de adoración. Allahumma Amén», escribió el internado islámico de Gontor.

KH Amal Fathullah Zarkasyi fue nombrado director del internado islámico de Gontor en sustitución de KH Abdullah Syukri Zarkasyi, quien murió en 2020. Kiai Amal junto con KH Akrim Mariyat fueron nombrados por la Junta del Waqf el 23 de octubre de 2020 como líderes de Gontor que acompañaban a KH Hasan Abdullah Sahal.

KH Amal Fathullah Zarkasyi, que nació el 4 de noviembre de 1947, es el cuarto hijo de KH Imam Zarkasyi (fundador Trimurti de Gontor con KH Ahmad Sahal y KH Zainuddin Fannani).

Kiai Amal es conocido como un académico y erudito musulmán en el campo de la aqidah y la filosofía islámicas con especialización en ciencia Kalam, religión comparada y teología islámica. Antes de ocupar el cargo de presidente de Gontor, Kiai Amal fue rector de la Universidad Gontor Darussalam de 2014 a 2020.

Después de estudiar en Gontor, Kiai Amal continuó sus estudios en el Instituto de Educación Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor (ahora Universidad Darussalam Gontor) Ponorogo y se graduó con una licenciatura en artes (BA) en 1973.

Luego, Kiai Amal obtuvo una licenciatura en Religión Comparada de la Facultad de Religión Comparada de Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya, en 1978. Luego continuó sus estudios hasta obtener una maestría en Filosofía Islámica en la Facultad Darul Ulum de la Universidad de El Cairo, Egipto, y se graduó en 1987.

La formación de doctor en el campo de la especialización en Creencias y Pensamientos Islámicos se obtuvo de la Academia de Estudios Islámicos de la Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malasia, en 2006.