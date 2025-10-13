Muere la leyenda de Hollywood Diane Keaton, ganadora del Oscar, a los 79 años







hollywood La leyenda Diane Keaton, mejor conocida por sus papeles icónicos en las películas ‘Annie Hall’ y ‘El Padrino’, murió a la edad de 79 años. «No hay más detalles disponibles en este momento, y su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza», dijo un portavoz.

Diane Keaton pronuncia su discurso de aceptación del Oscar en la presentación de la 50ª edición anual de los Premios de la Academia en 1978. PIC/GETTY IMAGES

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, Keaton era la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre, que se quedaba en casa, inspiró el lado creativo de Keaton. Keaton comenzó a actuar en obras de teatro escolares y luego estudió teatro en la universidad antes de abandonar los estudios para mudarse a Nueva York. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, cuando comenzó su carrera en el teatro.

Keaton nació en Los Ángeles, California, el 5 de enero de 1946. PIC/AFP

Su primera gran oportunidad llegó con ‘El Padrino’ (1972), en la que interpretó a Kay Adams junto a Al Pacino. Luego repitió el papel en ‘El Padrino Parte II’ y ‘El Padrino Parte III’. En 1977, Keaton ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su actuación en ‘Annie Hall’ de Woody Allen.

A lo largo de las décadas, se convirtió en una de las estrellas más respetadas de Hollywood, apareciendo en películas queridas como ‘El club de las primeras esposas’, ‘El padre de la novia’, ‘Baby Boom’ y ‘Something’s Gotta Give’, que le valieron otro nominación al Oscar. Trabajó a menudo con Woody Allen, Francis Coppola y Nancy Meyers, y dirigió varios proyectos, incluido el documental ‘Heaven’ (1987) y la película ‘Hanging Up’ (2000).

