Muere la cómica Mudy Taylor, se revela su enfermedad

Jacarta – El mundo de la comedia indonesia vuelve a estar envuelto en tristes noticias. Uno de los cómics conocido por su estilo escénico único, Mudy Taylorsupuestamente murió el martes 25 de noviembre de 2025.

Esta triste noticia ha sido confirmada por Doni, como manager de Mudy Taylor. El cómico murió alrededor de las 4 de la tarde y esa misma noche fue enterrado inmediatamente en Joglo TPU. ¡Vamos, desplázate más!

«Murió ayer. Alrededor de las 04.15, me informó su esposa a las 04.15 (tarde), sí, ayer por la tarde e inmediatamente anoche, fue enterrado inmediatamente a las 10.10, 11 y media de la noche», explicó Doni, cuando fue contactado por el equipo de medios, el miércoles 2 de noviembre de 2025.

Dony explicó que la partida de Mudy Taylor fue bastante repentina porque comenzó con quejas de dificultad para respirar. Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, Mudy Taylor ya no pudo salvarse.

«Sí, de repente, quiero decir, de repente, tuvo dificultad para respirar. Luego lo llevaron a la sala de emergencias y murió inmediatamente. Fue en la sala de emergencias como a las 04.15», explicó.

Respecto a la causa de la muerte, Dony explicó que los médicos encontraron líquido en el corazón de Mudy Taylor antes de morir. Sin embargo, hasta el momento la familia desconoce que Mudy Taylor tiene problemas cardíacos. Lo que está claro es que el cómico sufre de colesterol alto lo que muchas veces le dificulta la realización de actividades.

«Hay una especie de líquido en el corazón. Si no es una enfermedad cardíaca, tal vez no se detecte. Es sólo que normalmente tiene colesterol. Así que hace tres a seis meses se quejaba mucho de su colesterol. Su colesterol no era malo, si tenía una recaída su colesterol iba a ser difícil, estaba así de fláccido», explicó.

El fallecimiento de Mudy Taylor, cuyo nombre completo es Dhimas Mudiarto Ramelan Sutarto, ha dejado un profundo dolor no sólo en su familia, sino también en la comunidad de comediantes del país. Muchas personas expresaron su sentimiento de pérdida por la muerte de un cómico que tenía un carácter fuerte y características irremplazables. Las oraciones para que el difunto encuentre el mejor lugar a su lado, así como la esperanza de que la familia reciba fortaleza, continúan fluyendo de parte de otros artistas y fanáticos.

La carrera de Mudy Taylor comenzó a despegar a principios de la década de 2010. Es conocido como uno de los pioneros del estilo de comedia musical en Indonesia, un enfoque de la comedia que combina música y humor en armonía. Utilizando una guitarra o un ukelele, Mudy suele transmitir crítica social envuelta en sátira y bromas ligeras, lo que le convierte en una figura fácilmente reconocible en el escenario. Su estilo de comedia enérgico y creativo le hizo rápidamente ganarse un lugar en los corazones de la audiencia.