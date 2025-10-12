Muere Innalillahi, la madre de Olla Ramlan

VIVA – Triste noticia vino de mi madre. ser ramlan quien murió el domingo 12 de octubre de 2025. La madre de Olla Ramlan, Tis’ah Djahri, exhaló su último aliento alrededor de las 04.15 WIB en Bintaro, Tangerang del Sur.

«Innalilahi wa innailaihi roji’un. Ha fallecido Rahmatullah, Nuestra Madre TIS’AH DJAHRI Madre de Olla Ramlan. Hoy es domingo 12 de octubre de 2025 a las 04.15 WIB en Bintaro, Tangerang del Sur», se lee en el mensaje de la familia de Olla Ramlan, citado por VIVA, el domingo 12 de octubre de 2025.

La familia espera que el Todopoderoso pueda perdonar cada error cometido por la madre de Olla Ramlan. La familia también oró para que todo el culto del difunto sea acogido a su lado.

«Que el difunto sea perdonado por sus fechorías, aceptó su culto, su fe islámica, describió y amplió su tumba y se le concedió el lugar más hermoso de Allah Todopoderoso», añade el mensaje.

Esta triste noticia también fue compartida por la hermana de Olla Ramlan, Cynthia Ramlan, a través de una carga en la historia de Instagram. Cynthia reveló que su madre sería enterrada hoy después de Ashar en Tanah Kusir TPU.

En representación de la familia, en la superior Cynthia trasladó una disculpa por las ofensas cometidas por el fallecido durante su vida. La familia espera que el difunto encuentre el mejor lugar junto a Allah Todopoderoso.

«En nombre de toda la familia, pedimos que se abra lo más posible la puerta al perdón y a la oración para el difunto, para que pueda obtener el mejor lugar posible junto a Allah SWT», escribió Cynthia Ramlan.

Para tu información, Olla Ramlan es muy cercana a su madre. Olla Ramlan reveló una vez en un programa de entrevistas que tenía una madre biológica y dos madres adicionales. Desde que su padre, Muhammad Ramlan, se había ido, Olla sintió que realmente quería hacer felices a sus tres madres. También se sintió orgulloso porque su padre pudo unir a sus tres esposas e hijos. Del matrimonio de su padre con sus tres madres, Olla Ramlan tiene al menos 11 hermanos.

Por suerte, según Olla Ramlan, todos tenían muy buena relación a pesar de que nacieron de vientres de madres diferentes.