Muere Inalillahi, padre de la estrella de la selección nacional de Indonesia, Pratama Arhan

Jacarta – Tristes noticias cubren el mundo del fútbol indonesio. Padre del lateral izquierdo pilar Selección Nacional de Indonesia, Pratama Arhansupuestamente murió hoy domingo 7 de diciembre de 2025.

Esta triste información se difundió a través de varias publicaciones en las redes sociales, incluidas cuentas que se centraban en información del fútbol nacional. Una cuenta, @lingkar.sepakbola, subió una foto de Pratama Arhan con sus padres con un título que implicaba una noticia triste.

«Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Llegan noticias tristes del mundo del fútbol indonesio. Según los informes, el padre de Pratama Arhan, Sutrisno, falleció hoy el domingo (12/7)», se lee en el comunicado.

En la foto subida, se ve a Arhan de pie entre sus padres con una cálida sonrisa, mostrando la cercanía del jugador a su familia. Esta imagen es un recordatorio de la figura paterna que siempre apoyó la carrera profesional de Arhan hasta convertirse en una estrella a nivel asiático.

Esta noticia surgió por primera vez a través de una publicación del primo de Pratama Arhan, el Imam Juna, quien publicó una historia en Instagram indicando la muerte de alguien.

Poco después, las redes sociales se llenaron de publicaciones de vecinos y fanáticos que también expresaron sus condolencias.

Condolencias de los compañeros de la selección nacional

La noticia de la muerte del padre de Pratama Arhan se vio reforzada por las condolencias de los compañeros de la selección indonesia. El portero de la selección de Indonesia, Ernando Ari, expresó sus condolencias a través de su Instagram Story.

«Mi más sentido pésame por la muerte de su padre Ho, espero que sus actos de adoración sean aceptados y aliento para Arho», escribió Ernando. También añadió oraciones y aliento para Arhan en medio de su pérdida.

Asimismo, Asnawi Mangkualam pronunció palabras de aliento. «Innalillahi wainna dewa rojiun. Mi más sentido pésame Ho, fuerte, espero que Allah SWT acepte tus buenas obras de adoración», escribió.

Hasta que se publicó esta noticia, no había más información oficial sobre la causa de la muerte del padre de Arhan, el Sr. Sutrisno, ni información detallada sobre el cortejo fúnebre de la familia o el club al que pertenecía Arhan.

La muerte del Sr. Sutrisno es una gran pérdida, no sólo para la familia Pratama Arhan, sino también para los fanáticos que se dan cuenta de lo importante que es el papel de los padres detrás del éxito de los atletas.