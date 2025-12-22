Muere Helen Siff: la actriz de ‘Ave, César’ tenía 88 años

Helen Sifuna actriz de carácter conocida por sus papeles en «Hail, Caesar», «You Don’t Mess with the Zohan» y más, murió el jueves en Los Ángeles por complicaciones luego de una cirugía por una enfermedad, confirmó su hija Karen Ehrenberg. Ella tenía 88 años.

Siff apareció en la pantalla grande y pequeña y en los escenarios durante las últimas cinco décadas, haciendo apariciones memorables en películas como “The Karate Kid”, “Earth Girls Are Easy”, “Pee-Wee’s Big Top” y “Rocky”, así como en programas de televisión como “Curb Your Enthusiasm”, “Modern Family”, “Mom”, “SWAT” y “Good Trouble”.

El actor también actuó en el escenario en producciones de “Lilies of the Field”, “Salam Saleem”, “Lost in Yonkers” y “Over the River and Through the Woods”. Ella originó el papel de Helga en “El funeral de la abuela Sylvia”, una producción fuera de Broadway.

Nacida en Woodmere, Nueva York, en 1937, la carrera de Siff comenzó en 1976 con su primer comercial para Subaru, filmado junto a su hermana gemela Carol Infield Sender. A lo largo de su carrera, trabajó junto a estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, James Caan, George Clooney, Adam Sandler, Sylvester Stallone y Billy Crystal, y con los directores Steven Spielberg, Michael Mann, Jerry Zucker, John G. Avildsen, Joel y Ethan Coen y Barry Levinson.

«Quienes trabajaron con Helen la conocían no sólo como una intérprete talentosa, sino como alguien que aportaba profesionalismo, dedicación y amabilidad genuina a cada set», escribió Ehrenberg en un comunicado. «Ella entendió que cada papel, sin importar cuán grande o pequeño fuera, era una oportunidad de contribuir con algo significativo a la historia que se contaba».

A Siff le sobreviven sus hermanas, Carol Sender y Janet Maffei, y sus hijos, Matt Siff, Susie Caldwell, Karen Ehrenberg, Vicki Russell y Jenny Siff, así como sus nietos, Chelsea Norton, Zach Caldwell, Robert Knight, Josh Ehrenberg, Spencer Ehrenberg, Megan Ehrenberg y Dean Russell.