Muere Hansip baleado por un ladrón de motos en Cakung

Jacarta – Un oficial de Defensa Civil (Hansip) De cakung Barat, en el este de Yakarta, murió a causa de una herida de bala en el estómago mientras intentaba frustrar la acción. robo bicicleta motor el sábado por la mañana.

«La víctima, que era un Hansip en los alrededores, murió después de recibir un disparo», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal (Kasat Reskrim) de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, AKBP Dicky Fertoffan, cuando fue confirmado en Yakarta el sábado.

Mientras tanto, el jefe de policía de Cakung, Widodo Saputro, dijo que, según los resultados de los controles de identificación iniciales, la víctima con las iniciales AS (42) sufrió una herida de bala en el lado izquierdo del estómago.

«Los resultados del control de identificación inicial de la víctima en la escena del crimen (TKP) mostraron que la víctima tenía una herida de bala en el lado izquierdo del estómago», dijo Widodo.

La víctima es un residente de Sukapura Village, distrito de Cilincing, que trabaja diariamente como jornalero ocasional y también ayuda con actividades de seguridad ambiental como Hansip en RW 09.

La víctima estadounidense recibió un disparo de un desconocido mientras intentaba frustrar un robo de motocicleta el sábado por la mañana.

«Alrededor de las 04.30 WIB, nuestros piquetes recibieron información de los residentes de que había una víctima de una herida de bala en West Cakung Village, Cakung, al este de Yakarta», dijo.

El incidente ocurrió alrededor de las 03.30 WIB en Kampung Baru, Jalan Siswa RT 07/RW 09, West Cakung Village, distrito de Cakung.

En el momento del incidente, la víctima se encontraba realizando guardia nocturna con dos de sus compañeros, T (48) y R (58).

Según el testimonio de un testigo, el incidente comenzó cuando la víctima, que estaba monitoreando las cámaras de seguridad, vio a dos personas sospechosas en la zona residencial. Se sospechaba que los dos querían hacer palanca en una motocicleta estacionada al costado de la carretera.

«La víctima estaba de servicio o patrullando de noche como guardia en RW 09. En ese momento, la víctima estaba monitoreando la cámara de vigilancia (CCTV) y vio a dos personas sospechosas de husmear en una motocicleta», dijo.

Al ver esto, la víctima y dos de sus compañeros se desplazaron inmediatamente hasta el lugar en una motocicleta con matrícula B 4244 UEE que conducía la víctima.

Al llegar al lugar, la víctima estrelló inmediatamente su moto contra el vehículo del agresor para evitar que ambos huyeran, lo que desencadenó una pelea. entre víctima y perpetrador.