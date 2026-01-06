Muere Eva Schloss, superviviente de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, a los 96 años







Eva Schloss, superviviente de Auschwitz, hermanastra de la periodista adolescente Ana Frank y Holocausto educador, murió a los 96 años.

El Anne Frank Trust UK, del que Schloss era presidente, dijo que ella murió el sábado en Londres.

Nacida como Eva Geiringer en Viena en 1929, huyó con su familia a Ámsterdam después de que la Alemania nazi anexara Austria.

Su familia pasó dos años escondida después de que los nazis ocuparan la Países Bajos.

Finalmente fueron traicionados, arrestados y enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente