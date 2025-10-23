Muere el titiritero Ki Anom Suroto

Sukoharjo, VIVA – En una leyenda de Sukoharjo, Java Central, Ki Ageng Anom Suroto Lebdo Negoro o Ki Anom Suroto, morir el jueves 23 de octubre de 2025, por la mañana. Ki Anom Suroto murió a la edad de 77 años.

A través de la triste noticia, Ki Anom Suroto será enterrado en la galería de arte de Alamrhum Griya Duhkito en el Jardín de Arte Timasan Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

Está previsto que el difunto sea enterrado en el cementerio Depokan Juwiring Klaten alrededor de las 15.00 horas. Maestro que lleva El indonesio deja atrás a su esposa, ocho hijos y 18 nietos.

Anteriormente, Ki Anom Suroto recibió tratamiento en el Dr. Hospital. Oen Kandang Sapi, Solo debido a una enfermedad cardíaca. Ki Anom Suroto fue tratado en la UCI durante cinco días antes de dar su último aliento.

Ki Anom Suroto es un titiritero legendario y fenomenal conocido por su estilo comunicativo de interpretación, sus canciones distintivas y su contribución a la preservación del arte de los títeres.

Ha aparecido en varios escenarios, incluso en los cinco continentes, y también participa activamente en el desarrollo de la generación más joven de titiriteros y en actividades pioneras para artistas, como la Cooperativa Amarta Dalang y la Fundación Dalang Sesaji.

Aprendió títeres desde los 12 años de su padre, Ki Sadiyun Harjadarsana, y también de titiriteros veteranos como Ki Nartosabdo. También asistió a cursos de títeres en la Asociación Cultural de Surakarta (HBS), Pasinaon Dalang Mangkunegaran (PDMN) y Habiranda en Yogyakarta.