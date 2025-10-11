Muere el príncipe Antasari, convirtiéndose en un símbolo de resistencia eterna que nunca se somete

Jacarta – 11 de octubre No es una fecha cualquiera, sino que para el pueblo de Kalimantan del Sur guarda un recuerdo amargo y heroico: su muerte. príncipe antasari.

Lea también: ¿Por qué ocurre la PKI del G30S? Aquí está la explicación histórica.



Pangerang Antasari que es un hombre Sultán de Banjareligiendo una muerte en medio de una lucha por renunciar al poder colonial holandés.

Hace exactamente 163 años, el héroe dio su último suspiro, dejando tras de sí un eterno legado de resistencia.

Lea también: ¡Oficial! Christian Horner deja Red Bull Racing después de 20 años



comienzo temprano Guerra de Banjar y Rechazo de los holandeses

El príncipe Antasari, que nació alrededor de 1797 (otras fuentes afirman que en 1809), fue uno de los líderes del Sultanato de Banjar.

Lea también: Chevrolet Suburban, un coche tipo SUV con una larga trayectoria que sigue siendo popular hoy en día.



Informado por el Ministerio de Educación y Cultura (Kemendikbud), la Enciclopedia Nacional de Indonesia, así como el documento de determinación. héroe nacional RI en 1968. En 1859 estalló un conflicto importante, conocido como la Guerra de Banjar.

Esta guerra fue provocada por la interferencia holandesa en los asuntos internos del reino y la explotación de los recursos naturales, especialmente las minas de carbón.

Los holandeses destituyeron al sultán Hidayatullah II, el heredero legítimo al trono, e instalaron al príncipe Tamjidullah como sultán proholandés.

Esta decisión unilateral enfureció al pueblo y a los nobles liderados por el príncipe Antasari. Luego dirigió un ataque a gran escala el 18 de abril de 1859 contra puestos holandeses.

Título de Panembahan de Amiruddin Khalifatul Mukminin

La lucha de Antasari fue un esfuerzo por la liberación total del colonialismo. Unió a varios elementos de la sociedad, desde nobles y ulemas hasta tribus dayak en el interior, para luchar bajo un solo mando.

El 14 de marzo de 1862, en medio de la Guerra de Banjar, el Príncipe Antasari fue coronado como líder religioso supremo y jefe de gobierno del Sultanato de Banjar, con el título muy regio, a saber, Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin.

Este título enfatiza que su lucha es una lucha santa (jihad) para defender la soberanía de Banjar y el Islam de los invasores.

Murió en medio del campo de batalla.

Aunque la lucha continuó, la fuerza física del Príncipe Antasari comenzó a debilitarse. Las duras condiciones del desierto y del campo de batalla hicieron que su salud empeorara. Después de feroces combates en la zona de Tundakan, su salud se deterioró.

Según los informes, el príncipe Antasari padecía una enfermedad pulmonar y viruela (viruela o variola). Al darse cuenta de que su muerte se acercaba, todavía se negó a darse por vencido.

Exactamente el 11 de octubre de 1862, el príncipe Antasari exhaló su último aliento en Tanah Kampung Bayan Begok, Sampirang (ahora en el área de Murung Raya, Kalimantan Central).