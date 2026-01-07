Muere el primer productor de ‘Entertainment Tonight’, Andy Friendly, a los 74 años

Veterano ejecutivo de televisión y productor nominado al Emmy Andy amigable Murió el domingo 4 de enero, según su familia. Amistoso fue 74.

Friendly, hijo del legendario periodista Fred Friendly y hermano del productor David Friendly, comenzó su carrera como escritor y productor en NBC News en Nueva York, y luego se convirtió en productor del programa de entrevistas nocturno «Tomorrow» de Tom Synder en la cadena.

A partir de ahí, Friendly ayudó a crear la revista de noticias de entretenimiento de larga duración “Entertainment Tonight” como primer productor de la serie de striptease en 1981. Más tarde, Friendly fue vicepresidente de programas de horario estelar en CNBC, supervisando programas de entrevistas presentados por Snyder, Tim Russert, Geraldo Rivera, Tom Snyder y otros destacados periodistas y presentadores de programas de entrevistas.

Su jefe en ese momento era David Zaslav, ahora director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

«Andy fue un productor brillante y un líder excepcional que ayudó a definir CNBC durante un período crucial de crecimiento y creatividad», dijo Zaslav. «Tenía una capacidad extraordinaria para detectar talentos, nutrir ideas y sacar lo mejor de las personas que lo rodeaban. Pero más allá de sus logros profesionales, Andy era una persona especial y un amigo querido y leal. Dirigía con generosidad, humor y corazón, y se preocupaba profundamente por las personas. Andy hizo que todos se sintieran valorados, y su bondad e integridad únicas serán recordadas, tan poderosamente como su legado creativo».

Después de CNBC, Friendly fue presidente de programación y producción en King World Productions. En King World, Friendly manejó la estrategia de programación, el desarrollo y la producción para la distribución de estrenos en la compañía, que distribuyó “Oprah Winfrey”, “Wheel of Fortune” y otras series.

Friendly también fue un miembro ocupado de la comunidad televisiva como presidente de la Sociedad de Radio y Televisión de Hollywood. También fue profesor adjunto en su alma mater, la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC.

Friendly formó parte de la Junta de Consejeros de la Fundación Shoah de la USC y de la Junta de Amigos de la Clínica Comunitaria Saban.

A Friendly le sobreviven su familia inmediata, su hermana Lisa Friendly y sus hermanos David Friendly, Richard Mark, Michael Mark, Jon Mark y Ruth Friendly, junto con muchos nietos, sobrinas y sobrinos. Le precede en la muerte su difunta esposa, Pat Crowley, quien falleció en septiembre. Se casaron en 1986.