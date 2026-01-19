Muere el legendario músico Tucker Zimmerman

VIVA – El mundo de la música vuelve a estar de luto. Tucker ZimmermanEl músico estadounidense conocido por su influencia en la generación folk moderna, incluido Big Thief, falleció el sábado 17 de enero de 2026.

Lea también: El mundo de la música está de luto, el guitarrista Black Midi Matt Kwasniewski-Kelvin muere a los 26 años



Zimmerman (84 años), murió en un incendio en su casa en Saint-Georges-sur-Meuse, Lieja, Bélgica, el sábado por la mañana, hora local. Trágicamente, la amada esposa de Zimmerman, Marie-Claire Lambert, con quien había estado durante más de 50 años, también murió en el mismo incidente.

Según informes locales, un vecino llamó inmediatamente a los servicios de emergencia después de ver llamas en la casa alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, cuando llegaron los agentes, el edificio estaba envuelto en llamas. Desplácese para obtener más información…

Lea también: Brigitte Bardot muere a los 91 años, este es su perfil y trayectoria profesional



«Los exámenes forenses y médicos confirmaron que ambos murieron por asfixia y las autoridades confirmaron que el incendio fue accidental», señala el informe. estereogumoLunes 19 de enero de 2026.

Brian Tucker Zimmerman nació el 14 de febrero de 1941 en la zona rural del norte de California. Desde pequeño estudió violín y su talento musical se desarrolló rápidamente hasta que finalmente decidió mudarse a Roma cuando tenía poco más de 20 años para dedicarse a la composición musical.

Lea también: Triste noticia, fallece Yaya Moektio Dios los bendiga



Entre estudios, Zimmerman tocó activamente en varios grupos de rock y jazz, construyendo una base musical única y multigénero.

La carrera discográfica de Zimmerman comenzó en 1968 con el álbum debut Ten Songs, producido por Tony Visconti, colaborador de David Bowie. El propio Bowie luego calificó a Ten Songs como uno de sus álbumes favoritos de todos los tiempos.

Durante el mismo período, Zimmerman se instaló en Bélgica y se convirtió en una figura muy conocida en Europa gracias a sus regulares y cautivadoras actuaciones en vivo.

A mediados de la década de 1980, Zimmerman se retiró de la escena musical solista y se centró en la composición tradicional, la escritura de ficción y la poesía. Sin embargo, su pasión por la música se reavivó en 2003, con el álbum Walking On The Edge Of The Blues con la banda Nightshift Trio, que también contaba con su hijo, Quanah Zimmerman, como guitarrista, y el bajista Jeff Van Gool.

2024 será un año productivo para Zimmerman. Lanzó tres álbumes de estudio con Tucker Zimmerman Trio, el álbum en solitario I Wonder If I’ll Ever Come True y el álbum Dance Of Love, que fue lanzado con el sello 4AD.