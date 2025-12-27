Muere el guitarrista y teclista de The Cure, Perry Bamonte

Jacarta – Perry Bamonteguitarrista y teclista de la legendaria banda La cura, morir a la edad de 65 años. La triste noticia fue anunciada directamente por The Cure a través de su sitio web oficial.

Según los informes, Bamonte exhaló su último aliento después de enfermarse durante las vacaciones de Navidad. Desplácese para obtener más información…

La partida de Perry Bamonte es una gran pérdida para el mundo de la música alternativa. Durante décadas, fue conocido como una figura que trabajó fuera del centro de atención, pero sus contribuciones dieron forma a muchas fases importantes en el viaje de The Cure.

La figura conocida familiarmente como Teddy dejó un legado musical que está firmemente arraigado en la historia del gótico, el post-punk y el indie rock.

En su comunicado oficial, The Cure describió a Bamonte como tranquilo, intenso, intuitivo, consistente y altamente creativo, y lo llamó «una parte vital de la historia de The Cure».

«Cuidó la banda de 1984 a 1989, luego se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados en los álbumes Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004)», escribió The Cure en su sitio web oficial, citado por The Guardian, el sábado. 27 de diciembre de 2025.

The Cure fue formado en 1976 por el vocalista Robert Smith y el baterista Lol Tolhurst. Esta banda británica es ampliamente reconocida como una de las mayores influencias en el desarrollo de la música gótica, post-punk e indie, con una base de fans que abarca generaciones.

Perry Bamonte se involucró por primera vez con The Cure en 1984 como parte del equipo de gira. Se unió a través de su hermano mayor, Daryl Bamonte, quien en ese momento se desempeñaba como tour manager de la banda. Su papel detrás de escena creció lentamente hasta que finalmente se convirtió en una parte integral de la dinámica interna del grupo.

En 1990, después de que el teclista Roger O’Donnell dejara la banda, Bamonte se convirtió oficialmente en miembro de pleno derecho. Durante los siguientes 14 años, actuó en más de 400 espectáculos y contribuyó a algunas de las canciones más conocidas de The Cure, incluidas Friday I’m in Love, High y A Letter to Elise.

Nacido en Londres en septiembre de 1960, Bamonte es conocido como un músico versátil que puede cambiar roles desde la guitarra, el bajo de seis cuerdas hasta el teclado sin problemas. Dejó The Cure en 2005 cuando la banda se reconfiguró como trío.