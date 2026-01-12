Muere el guitarrista Black Midi: Matt Kwasniewski-Kelvin tenía 26 años

Matt Kwasniewski-Kelvinel guitarrista cofundador de la banda de rock inglesa Midi negroha muerto. Tenía 26 años.

en un declaración Publicado por Rough Trade Records, la familia de Kwasniewski-Kelvin dijo que su muerte se produjo tras “una larga batalla con su salud mental”.

«Un músico talentoso y un hombre amable y cariñoso finalmente sucumbieron, a pesar de todos los esfuerzos», se lee en el comunicado. «Él siempre será amado. Tómese un momento para hablar con sus seres queridos para que podamos evitar que esto les suceda a nuestros jóvenes».

Kwasniewski-Kelvin creció tocando la guitarra y, cuando era niño, solía unirse a los ensayos de la banda de fiesta de su padre. Cuando era adolescente, asistió a la institución de artes escénicas de Londres, BRIT School, donde conoció a los futuros miembros de Black Midi, Geordie Greep, Cameron Picton y Morgan Simpson. Formaron una banda, y su sonido ruidoso, experimental y a veces improvisado influyó en una escena de actos británicos como Shame y Black Country, New Road.

En 2019, Kwasniewski-Kelvin tocó la guitarra en el álbum debut de la banda, “Schlagenheim”, lanzado a través de Rough Trade. Ese mismo año, Black Midi se embarcó en importantes giras tanto por Norteamérica como por Europa. Cuando la banda regresó con su segundo álbum de 2021, “Cavalcade”, Kwasniewski-Kelvin había abandonado el grupo debido a problemas con su salud mental. «Me he estado tomando un tiempo libre de la banda porque no estoy bien mentalmente», escribió en ese momento, y la banda expresó su apoyo: «Todos apoyamos plenamente a nuestro mejor amigo en su recuperación».

Black Midi se disolvería más tarde en 2024. Kwasniewski-Kelvin apareció en otros proyectos, como “Loggerhead” de Wu-Lu, y en 2024 publicó una grabación en solitario en Bandcamp.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 o visite SpeakingOfSuicide.com/resources.