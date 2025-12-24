Muere el gran golfista japonés «Jumbo» a los 78 años

Japonés más ganador profesional de golf En la historia, Masashi “Jumbo” Ozaki, ha fallecido a los 78 años.

De acuerdo a informes En su Japón natal, Ozaki murió el 23 de diciembre de 2025, tras una batalla contra el cáncer colorrectal. Su fallecimiento marca el final de una carrera influyente en la historia del golf japonés.

Durante décadas, Ozaki marcó el estándar del golf profesional japonés. Su desempeño, longevidad y poder de estrella se combinaron de una manera que pocos atletas en la historia deportiva del país han logrado. Conocido universalmente por su apodo “Jumbo”, Ozaki trascendió el deporte del golf.

La carrera de Jumbo

El currículum competitivo de Ozaki en Japón sigue siendo inigualable. Competir en el Organización del Tour de Golf de Japón (JGTO), consiguió la asombrosa cifra de 94 victorias en su carrera, la mayor cantidad en la historia del tour. Su primera victoria profesional llegó en 1973, donde permaneció en las tablas de clasificación durante casi tres décadas. Compitió a alto nivel hasta 2002, cuando tenía 55 años.

Durante su mejor momento, Ozaki tuvo una presencia constante en las conversaciones sobre golf. Pasó más de 200 semanas dentro del top 10 del Ranking Mundial Oficial de Golf. Alcanzó el puesto número 5, el más alto de su carrera. Sus logros internacionales incluyeron un lugar en el equipo internacional de la Copa Presidentes de 1996. También representó a Japón en la Copa del Mundo de Golf en 1974 y 1988.

Aunque Ozaki demostró que podía competir con los mejores, optó en gran medida por centrar su carrera en Japón. Fue el primer golfista japonés en terminar entre los 10 primeros en el Masters, un logro que ayudó a popularizar el juego en Japón. También terminó empatado en el cuarto lugar en el Memorial Tournament de 1993, uno de los eventos más prestigiosos del PGA Tour. A pesar del éxito, Ozaki hizo solo 96 aperturas en su carrera en el PGA Tour y, en cambio, decidió dedicarse a hacer crecer el deporte en casa.

«Lo único que lamento es no haber jugado más fuera de Japón». dijo Ozaki. «Pero dediqué mi vida al golf japonés y estoy muy agradecido de que los votantes pensaran que era digno de este honor».

Esa dedicación fue reconocido formalmente en 2011, cuando Ozaki fue incluido en el Salón de la Fama Mundial del Golf, consolidando su legado como una de las figuras más importantes que el juego haya producido en Asia.

Béisbol, golf y música

Ozaki se comprometió con una carrera de golf profesional a la edad de 23 años, pero su viaje atlético comenzó con el béisbol. Destacado lanzador de la escuela secundaria, llevó a su equipo a la victoria en el Torneo de Béisbol de la Escuela Secundaria Senbatsu de 1964. el mas tarde jugó profesionalmente durante tres años con el Nishitetsu leonessirviendo como lanzador y jardinero.

Gracias a su poderoso swing, Ozaki fue apodado el «Babe Ruth» de Japón. Una vez que comenzó su carrera como golfista, los fanáticos cambiaron sus comparaciones con Arnold Palmer, gracias a su colorido vestuario, encanto y habilidad en el campo.

Ozaki nunca se limitó a una sola búsqueda, descubrió más tarde. éxito en la músicaencabezó las listas de éxitos de Japón en la década de 1980 con tres sencillos exitosos como cantante y guitarrista.

Masashi “Jumbo” Ozaki deja un legado basado en la excelencia, la individualidad y el compromiso con el golf japonés. Sus logros seguirán definiendo el deporte para las generaciones venideras.