Muere el bajista y cantante de Moody Blues, John Lodge, a los 82 años

John Lodge, bajista y cantante de la banda de rock británica The Melancolía cambiante y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, falleció, anunció su familia. No se citó ninguna causa de muerte; él tenía 82 años.

Si bien el mayor éxito de la banda, “Nights in White Satin” de 1967, fue escrito y cantado por el guitarrista Justin Hayward, la fuerte voz y el bajo de Lodge anclaron las canciones del grupo, muchas de las cuales cantó y coescribió, incluidas “Ride My See-Saw” y “I’m Just a Singer in a Rock and Roll Band”. (Aparece en la foto de arriba con el grupo en 1969, arriba a la derecha).

«Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano, nos ha sido arrebatado repentina e inesperadamente», dijo su familia en un comunicado. «John se escapó pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de los Everly Brothers y Buddy Holly. Siempre extrañaremos su amor, sonrisa, amabilidad y su apoyo absoluto e interminable.

«Estamos desconsolados, pero caminaremos hacia la paz rodeados por el amor que él tenía por cada uno de nosotros. Como siempre decía John al final del espectáculo, gracias por mantener la fe».

Si bien los Moody Blues eran parte de la próspera escena del rock en Birmingham, Inglaterra, a principios de la década de 1960 y lograron un sencillo de gran éxito con su versión de la balada R&B de Bessie Banks «Go Now», la banda no siguió ese éxito y el cantante y guitarrista Denny Laine (más tarde de Wings) y el bajista Clint Warwick abandonaron la banda. Los miembros restantes, el baterista Graeme Lodge, el teclista Mike Pinder y el multiinstrumentista Ray Thomas, reclutaron a Lodge y Hayward en el otoño de 1966 y la banda luchó durante varios meses antes de unirse con el productor Tony Clarke. El primer álbum de la nueva formación fue “Days of Future Past”, en el que grabaron con una orquesta y escribieron trabajos más experimentales, inspirados en los Beatles y el floreciente movimiento psicodélico; muchos lo consideran el primer álbum de rock progresivo. Si bien el álbum incluyó “Nights in White Satin” y ascendió al puesto 27 en la lista de álbumes británica, la canción inesperadamente se convirtió en un éxito de radio en los EE. UU. unos cinco años después y el álbum se disparó al puesto 3 allí.

La buena racha de los Moodys continuó hasta bien entrados los años 70 con una serie de álbumes de rock progresivo que incluyen «On the Threshold of a Dream», «To Our Children’s Children’s Children», «A Question of Balance», «Every Good Boy Deserves Favour» y «Seventh Sojourn». Si bien el grupo tomó una pausa a mediados de la década, se reunieron en 1977 y luego lanzaron su álbum más importante de su historia, “Long Distance Voyager” de 1981, que encabezó las listas estadounidenses e incluyó éxitos y “The Voice”. «Sueño de Géminis». Si bien el grupo no repitió ese éxito en las listas, sus álbumes se vendieron hasta bien entrada la década de 1990 y continuaron trabajando y haciendo giras hasta bien entrada la década de 2010. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018. Con la muerte de Lodge, Hayward es el único miembro superviviente de la formación clásica de los Moody.