Muere el actor de ‘El Rey León’ Imani Smith tras ser apuñalado por su novio







Imani Smithconocida por interpretar a la joven Nala en la popular película de Disney ‘El Rey León’ en Broadway, ha fallecido en un presunto homicidio tras ser apuñalada el pasado 21 de diciembre.

Su novio, Jordan D Jackson-Small, fue arrestado en relación con ella. muerte. Una página de GoFundMe se ha fijado el objetivo de recaudar 55.000 dólares para apoyar a los padres del difunto actor.

