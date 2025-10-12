Muere Diane Keaton, este es el perfil completo de la leyenda de Hollywood

VIVA – Llegan noticias tristes del mundo del entretenimiento internacional. Actriz senior y ganadora del Oscar, Diana KeatonSegún se informa, murió a la edad de 79 años en California, el sábado 11 de octubre de 2025. Su fallecimiento dejó un profundo dolor a los fanáticos y al cineasta de todo el mundo. El representante de la familia de Keaton confirmó la noticia y pidió al público que le dé espacio a la afligida familia.

Lea también: Muere la legendaria actriz Diane Keaton a los 79 años



Mientras tanto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) dijo que recibieron una llamada de emergencia desde la casa de Keaton alrededor de las 08.08 am hora local, y llevaron a una mujer de 79 años al hospital más cercano, según informó People. Hasta ahora, la causa exacta de la muerte de Diane Keaton no ha sido revelada públicamente.

El fallecimiento de Keaton hizo que muchas personas recordaran su largo viaje y su historia de vida, una mujer que no solo se destacó por sus habilidades interpretativas, sino también por su personalidad única, valiente e inspiradora.. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Pertamina actúa rápidamente para controlar el incendio de una gasolinera en Kemanggisan



El comienzo de la vida y un viaje profesional.

Lea también: Observador: La selección nacional de Indonesia tuvo un mejor desempeño cuando fue derrotada por Irak



Diane Keaton nació en Los Ángeles el 5 de enero de 1946 con el nombre real de Diane Hall. Es el mayor de cuatro hermanos. Su padre trabajaba como ingeniero civil, mientras que su madre era ama de casa con un fuerte espíritu artístico, figura que luego inspiraría a Keaton a perseguir sus sueños en el mundo del entretenimiento.

Desde la escuela, Keaton se ha interesado por la actuación y el teatro. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1964, estudió teatro, pero finalmente abandonó y se mudó a Nueva York para seguir una carrera como actriz de teatro. Debido a que el nombre «Diane Hall» ya estaba registrado en el sindicato de actores, utilizó el apellido de su madre, «Keaton», que ahora es conocido en todo el mundo.

La carrera de Keaton comenzó en los escenarios de Broadway con el musical Hair en 1968, donde actuó como doble del personaje Sheila. Sin embargo, detrás de este éxito, Keaton luchó contra el trastorno alimentario bulimia, una experiencia amarga que luego admitió que era parte del proceso de su vida.

Famoso por El Padrino y Annie Hall