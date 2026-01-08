Muere Aldrich Ames: traidor de la CIA, héroe de la KGB

Jacarta – Ex agente CIA o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (EE.UU.), Aldrich AmesMurió en prisión en Maryland, EE.UU., el 5 de enero de 2026 a la edad de 84 años.

Era un espía de la CIA que se traicionó a sí mismo porque traicionó los secretos de su país. KGBServicio de Inteligencia de la URSS/presente Rusiadurante más de 10 años, como se cita en el sitio el guardiánJueves 8 de enero de 2026.

Aldrich Ames, junto con su esposa, Rosario Ames, fueron arrestados en febrero de 1994 y se declararon culpables sin juicio de cargos de espionaje y evasión fiscal.

Fue acusado de espionaje y su esposa fue acusada de complicidad en sus actividades. La pareja se declaró culpable de sus respectivos cargos.

Aldrich fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Rosario recibió poco más de cinco años.

Admitió haber proporcionado información a Moscú durante casi una década, incluidas las identidades de los agentes occidentales detrás de la Cortina de Hierro, y dijo que la KGB le pagó 2,5 millones de dólares (42.000 millones de rupias al tipo de cambio actual).

Dijo que su motivación para convertirse en espía se debía a «problemas financieros, tanto urgentes como continuos».

A pesar de ello, Aldrich expresó «una profunda vergüenza y culpa por esta traición a la confianza, llevada a cabo con los motivos más viles».

El motivo en cuestión es recibir dinero para pagar deudas. Sin embargo, minimizó el daño que había causado y dijo al tribunal que no creía que hubiera «dañado tangiblemente a Estados Unidos o ayudado visiblemente a Rusia».

Según los registros del historial del caso del FBI, Aldrich Ames estaba trabajando en la división Unión Soviética/Europa del Este en la sede de la CIA en Langley, Virginia, EE.UU., cuando se acercó por primera vez a la KGB.

Continuó pasando secretos a los rusos mientras estaba destinado en Roma, Italia, para la CIA y después de regresar a Washington DC.

Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense está tratando desesperadamente de descubrir por qué Rusia descubrió tantos agentes.

En 2018, su nombre volvió a la atención pública a través del libro de Ben Macintyre ‘El espía y el traidor’, que narra el rescate de un coronel de la KGB que trabajaba para el MI6 británico llamado Oleg Gordievsky de Moscú en 1985.