Muere Aldrich Ames: traidor de la CIA, héroe de la KGB

Jueves 8 de enero de 2026 – 11:08 WIB
Jacarta – Ex agente CIA o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (EE.UU.), Aldrich AmesMurió en prisión en Maryland, EE.UU., el 5 de enero de 2026 a la edad de 84 años.
Era un espía de la CIA que se traicionó a sí mismo porque traicionó los secretos de su país. KGBServicio de Inteligencia de la URSS/presente Rusiadurante más de 10 años, como se cita en el sitio el guardiánJueves 8 de enero de 2026.
Aldrich Ames, junto con su esposa, Rosario Ames, fueron arrestados en febrero de 1994 y se declararon culpables sin juicio de cargos de espionaje y evasión fiscal.
Fue acusado de espionaje y su esposa fue acusada de complicidad en sus actividades. La pareja se declaró culpable de sus respectivos cargos.
Aldrich fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Rosario recibió poco más de cinco años.
Admitió haber proporcionado información a Moscú durante casi una década, incluidas las identidades de los agentes occidentales detrás de la Cortina de Hierro, y dijo que la KGB le pagó 2,5 millones de dólares (42.000 millones de rupias al tipo de cambio actual).
Dijo que su motivación para convertirse en espía se debía a «problemas financieros, tanto urgentes como continuos».
A pesar de ello, Aldrich expresó «una profunda vergüenza y culpa por esta traición a la confianza, llevada a cabo con los motivos más viles».
El motivo en cuestión es recibir dinero para pagar deudas. Sin embargo, minimizó el daño que había causado y dijo al tribunal que no creía que hubiera «dañado tangiblemente a Estados Unidos o ayudado visiblemente a Rusia».
Según los registros del historial del caso del FBI, Aldrich Ames estaba trabajando en la división Unión Soviética/Europa del Este en la sede de la CIA en Langley, Virginia, EE.UU., cuando se acercó por primera vez a la KGB.
Continuó pasando secretos a los rusos mientras estaba destinado en Roma, Italia, para la CIA y después de regresar a Washington DC.
Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense está tratando desesperadamente de descubrir por qué Rusia descubrió tantos agentes.
En 2018, su nombre volvió a la atención pública a través del libro de Ben Macintyre ‘El espía y el traidor’, que narra el rescate de un coronel de la KGB que trabajaba para el MI6 británico llamado Oleg Gordievsky de Moscú en 1985.
Aldrich Ames era el «traidor» del título del libro porque filtró información completa a Moscú sobre las actividades de Gordievsky.