Paul Daniel “Ace” Frehley, cofundador y guitarrista principal de la legendaria banda de rock. Besoha fallecido tras las heridas sufridas durante una caída el mes pasado, según un comunicado de su familia. Tenía 74 años.

La familia de Frehley emitió la siguiente declaración:

«Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas cuando dejó esta tierra. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y bondad que otorgó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y está más allá de la comprensión. Reflexionando sobre toda su increíble vida logros, ¡la memoria de Ace seguirá viva para siempre!

Mientras Beso Aunque recibieron poco respeto por parte de los críticos musicales y de la intelectualidad del rock, su impacto e influencia en una generación de músicos y fanáticos del rock ha sido inmenso y duradero. La banda, que actuó con maquillaje y vestuario teatral, fue en muchos sentidos una puerta de entrada a sus conciertos y a una mística descomunal: en una era que precedió a MTV, sus actuaciones fueron casi abrumadoramente visuales y experienciales, con explosiones, ascensores y más. Sin embargo, la mística de Kiss fue clave: los rostros de los miembros de la banda no fueron revelados durante más de una década, momento en el que Frehley y el baterista Peter Criss habían abandonado la banda. Frehley era conocido como «Space Ace» y cultivaba una imagen de otro mundo.

Frehley se unió a los cofundadores Paul Stanley y Gene Simmons en 1972 y permaneció con la banda durante sus épocas más importantes: se fue en 1982 para seguir una carrera en solitario, pero se reincorporó cuando la banda original se reunió en 1996 para una gira de reunión muy lucrativa y permaneció hasta 2002. Trabajó como solista durante los años intermedios, con su banda Frehley’s Comet y bajo su propio nombre; En 1978, cuando los cuatro miembros de Kiss lanzaron álbumes en solitario simultáneamente, muchos fanáticos sintieron que la presentación de Frehley de su exitosa versión de la canción «New York Groove» era la mejor.

Paul Daniel Frehley nació en una familia de músicos en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York y recibió una guitarra eléctrica como regalo de Navidad en 1964. Nunca tomó lecciones y nunca miró hacia atrás: citando a Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jeff Beck, los Rolling Stones, Led Zeppelin y los Who como sus principales influencias, comenzó a tocar en bandas cuando era adolescente y supuestamente adquirió su apodo de amigos debido a su habilidad para componer. citas con chicas.

Abandonó la escuela secundaria después de que una de sus bandas, Cathedral, comenzara a ganar dinero, pero luego regresó y obtuvo su diploma. Continuó tocando y en 1971, una de sus bandas, Molimo, firmó con RCA Records y grabó varias canciones inéditas para el sello. Pero a finales del año siguiente, un amigo vio un anuncio en el Village Voice que resultó ser para el puesto de guitarra solista en el embrionario Kiss. Es famoso que Frehley fue a la audición en Manhattan con una zapatilla roja y otra naranja. Stanley, Simmons y Criss quedaron consternados por su apariencia, pero suficientemente impresionados con su ardiente trabajo como guitarra solista, y lo invitaron a unirse unas semanas más tarde. La banda, precedida por el grupo anterior de Stanley y Simmons, Wicked Lester, se llamó Kiss en enero de 1973 y pronto, inspirada por los New York Dolls y Alice Cooper, comenzó a pintarse la cara y a confeccionar extravagantes trajes para sus conciertos.

