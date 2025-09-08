Muebles UMKM de Klaten Exportaciones translúcidas gracias a Bni Xpora

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni continúa fortaleciendo su papel en alentar micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) para poder penetrar en el mercado global a través de Bni xpora.

El Director de Banca Comercial Bni Muhammad Iqbal dijo que Bni Xpora no solo proporcionó financiamiento, sino que también acompañó a las MIPYME a través de consultas comerciales y eventos comerciales. El apoyo a las MIPYME está en línea con el presidente de ASTA CITA, especialmente en la creación de empleos de calidad, alentar el espíritu empresarial y erradicar la pobreza.

«A lo largo de 2025, nuestra principal preocupación es proporcionar servicios de consulta comercial y presentar eventos comerciales que abran un mayor espacio para que las MIPYME aumenten la competitividad y sientan el impacto comercial significativamente», dijo Iqbal en una declaración escrita.

Una de las historias de éxito nacidas de la asistencia de la compañía a través del programa BNI Xpora es CV Ganesha Home, un fabricante de muebles de Klaten, Java Central, que ahora está enviando productos de manera rutinaria hasta ocho contenedores por mes a países extranjeros.

El director de CV Ganesha Home Awwalin Nurrieza Winata o conocido familiarmente ICHA, dijo que aunque la nueva compañía se estableció oficialmente en 2022, este negocio ha sido enraizado desde 1998 como una empresa familiar orientada a la familia. exportar.

«Nuestros compradores son principalmente segmentos al por mayor de los comerciantes, comerciantes minoristas, redes de tiendas y otros», explicó.

Los productos superiores del hogar de Ganesha incluyen muebles para el hogar, decoración interior, artesanías. No solo funcional, la compañía también produce una variedad de accesorios de decoración del hogar, como luces, jarrones, canastas, utensilios de cocina. La ventaja del producto radica en la flexibilidad de su uso, tanto dentro como fuera de la habitación.

Icha agregó que Ganesha Home confía en materias primas naturales en forma de madera de mango, Sungkai, Mindi, a Rattan.

«Los materiales naturales de madera y ratán son nuestros principales activos que no son propiedad de otros países, que generalmente dependen de la madera contrachapada y el plástico», dijo.

Con esta ventaja, los productos para el hogar de Ganesha ahora han penetrado en el mercado de exportación a Australia, Chile, Japón, Francia, Grecia, Namibia, Estados Unidos, a Uruguay. La capacidad promedio de exportación alcanza ocho contenedores por mes, con valores por contenedor de hasta US $ 20,000. Es decir, el potencial de las exportaciones de Ganesha Home puede tocar US $ 160,000 – US \ $ 200,000 por mes.

Para expandir el mercado, Ganesha Home está activo en varias exposiciones y la coincidencia de negocios, tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, BNI tiene un papel importante a través del programa BNI Xpora, que no solo reúne a los actores de MSME con posibles compradores, sino que también expande la expansión a través de portales digitales.

«Lo último, acabamos de aprobar la curación para participar en exposiciones en Mumbai, India. Gracias a BNI por apoyarnos. Esperemos que la exposición en el ámbito nacional e internacional pueda aumentar, para que podamos maximizar la calidad y la capacidad», dijo Icha.

El paso de BNI para ayudar a las MIPYME como Ganesha Home es una prueba clara del compromiso de la compañía para fortalecer la competitividad de los productos locales en el ámbito global, al tiempo que fomenta el crecimiento económico sostenible.