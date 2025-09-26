¿Mudarse a PSI, Ahmad Ali se despidió de Surya Paloh?

Yakarta, Viva – Presidente diario de DPP Partido de solidaridad indonesia (PSI), Ahmad Ali afirmó no decir adiós o decir adiós al presidente del partido Nasdem, Surya paloh.

Aun así, dijo que su relación con Surya Paloh iba bien hasta ahora, aunque había trasladado la fiesta a PSI.

«¿Cómo es que soy bueno? La relación es buena, lo que sea el Sr. Surya hasta el día de hoy, mi relación está bien», dijo Ali a los periodistas, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

El propio Ali todavía considera a Surya Paloh como su hermano y maestro. Él cree que Surya Paloh no cuestionó su decisión de trasladar a los partidos.

Además, Ali no descargó que no haya presentado su carta de renuncia al partido Nasdem. Dijo que su membresía en Nasdem murió automáticamente a medida que se acercaba a PSI.

Anteriormente informaron, dos políticos del Partido Nasdem se convirtieron oficialmente en cuadros del Partido Solidaridad de Indonesia (PSI), el viernes 26 de septiembre de 2025. Ambos eran Ahmad Ali y Bestari Barus.

La inauguración tuvo lugar durante la inauguración de la gerencia de PSI DPP para 2025-2030 en el edificio del Teatro Djakarta, Central Yakarta.

El nombre de la gerencia fue leído por el Secretario General (Secretario General) de PSI Raja Juli Antoni. En la nueva administración de PSI, Ahmad Ali fue nombrado presidente diario del PSI DPP.

«Presidente diario, Ahmad Ali», dijo Raja Juli mientras leía la composición de la gerencia de PSI DPP, el viernes 26 de septiembre de 2025.