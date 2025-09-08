Muchos valor son 6, ¿puedes hablar árabe?

VIVA – Nombre del miembro DPR RI, Ahmad SahroniAhora sigue siendo una conversación pública. La razón es que, después de hacer una declaración horrible para aumentar el sentimiento público que causa el caos y las acciones saqueadoras, la existencia de Ahmad Sahroni es realmente desconocida para el público.

Varias cargas en las redes sociales muestran que Ahmad Sahroni está en el extranjero. Estaba en Singapur, pero pronto se estaba sometiendo a Umrah.

Al ver la condición de Ahmad Sahroni, un video en las redes sociales está en el centro de atención. Un hombre de los Emiratos Árabes Unidos invitó a Sahroni a venir Dubai Para vivir bien con abundante riqueza.

«El mensaje para Ahmad Sahroni, loco de Indonesia. Te escuché volar a Singapur. Vamos a Dubai», dijo, citando un video de tiktok @hamzehrealestate, lunes 8 de septiembre de 2025.

El hombre explicó una serie de beneficios para Ahmad Sahroni si quería vivir en Dubai. Algunas ofertas atractivas parecen muy difíciles de rechazar, que van desde el impuesto sobre la renta gratuito durante 10 años, hasta precios bajos para comprar autos deportivos.

«Obtendrá 10 años de visa de oro, no hay impuesto sobre la renta. Por lo tanto, todo su dinero es suyo. El gobierno no tomará un centavo de su salario», explicó el hombre.

«Y en los EAU, el precio del auto deportivo es 3 veces más barato que en Indonesia», continuó.

Además, el nivel de seguridad en Dubai se llama muy garantizado. Esto parecía insinuar la acción saqueadora en la casa de Ahmad Sahroni hace algún tiempo que ocurrió debido a negligencia de seguridad.

«No se preocupe por la seguridad, la policía aquí vendrá 10 minutos después de que lo llame», dijo.

El contenido del creador explica que hay muchas estrellas famosas en el mundo que ya tienen un lugar para vivir en Dubai. Por lo tanto, esta vez le ofreció a Ahmad Sahroni, quien fue denominado como loco Rich Priok para querer mudarse a su país.

«Es por eso que EAU es el país más seguro para invertir y hogar para muchos millonarios», dijo.

Varios internautas respondieron al video viral. No unos pocos que invitaron a Ahmad Sahroni a ser ciudadano de Dubai, pero muchos también sospechan que este video es una sátira hacia el gobierno indonesio.

«Indirectamente, este padre dijo que en Indonesia el precio de los bienes de lujo es costoso, el impuesto también es alto, la seguridad en Indonesia es menos segura», comentó los internautas.

«Muchos valor son 6, ¿puedes hablar árabe?» Otra palabra.

«Todos ellos están reclutando para ser el DPR allí», dijo otro.

«Muchos ofrecieron ser ciudadano, sí, señor, solo tome el Sahroni», dijo los internautas.