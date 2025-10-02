Muchos trabajadores de SPPG se quejan del salario a las cargas de trabajo pesadas

Yakarta, Viva – Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) ha estado en el foco público en los últimos tiempos. Este punto culminante apareció después de los muchos casos de envenenamiento que sucedieron a los estudiantes después de comer MBG.

BGN en la reunión de trabajo conjunta de la Comisión de la Cámara de Representantes IX dijo que uno de los factores de los casos de envenenamiento fue causado por la falta de igualdad de unidades de servicio nutricional (Sppg) contra el SOP especificado.

En este caso precisamente Defensor del pueblo RI destacó el problema de las limitaciones de los recursos humanos (recursos humanos) que ocurrieron en varios SPPG en varias regiones.

Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

El miembro del defensor del pueblo indonesio, Yeka Hendra Fatika, explicó varios factores que influyen en la reducción de la motivación laboral de los empleados en la cocina SPPG.

«En Bogor, por ejemplo, el personal central de SPPG, como nutricionistas y contadores, se les prometió un honorario de Rp. 5 millones por mes, pero la realidad solo se desembolsó después de tres meses», se citó el jueves 2 de octubre de 2025.

Además de los problemas salariales, Yeka reveló que muchos voluntarios de SPPG se quejaron de un trabajo muy pesado.

«En los voluntarios de Garut y West Bandung, que promediaron a 50 personas por SPPG, presentaron quejas sobre trabajo gratuito que era bastante pesado desde la cocina hasta la distribución que no era comparable a la compensación dada», dijo.

También dijo que en Lebong Regency, Banggai Regency y Bangka Belitung muchos maestros que también se desempeñaron como responsabilidad de la distribución MBG.

«El maestro debe regular la distribución de alimentos sin incentivos e instalaciones adecuados», dijo.

Por lo tanto, Yeka evaluó que esta condición indica que la cuestión de HR no solo está relacionada con la cantidad, sino que también se refiere a la disposición de roles, cargas de trabajo y mecanismos de compensación justos.

«Al fortalecer la gobernanza de los recursos humanos, otorgar un premio decente y garantizar la tarea después de la competencia del programa MBG puede funcionar de manera efectiva mientras mantiene el entusiasmo de los implementadores en el campo», dijo.

