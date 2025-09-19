Yakarta, Viva – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors acaba de presentar el último producto en el segmento de tractores 4×2. Este producto se llama cabezal del tractor FM65F 4×2.

La División de Ventas y Marketing de KTB, Aji Jaya, dijo que este lanzamiento fue una respuesta a las necesidades del mercado de logística. «Muchos empresarios necesitan productos de tractor 4×2», dijo, citado Viva Automotive Viernes 19 de septiembre de 2025.

Según AJI, la demanda de camiones de th ha aumentado en los últimos tres años. Los datos de la empresa registran la composición del segmento de tractores aumentó del 6.5 por ciento en 2022 a 70 por ciento en 2025.

Este nuevo producto está equipado con un motor con 270 caballos de fuerza y ​​un torque máximo de 882 nm. El sistema de transmisión utiliza 9 velocidades que se afirma haber probado el rendimiento en varios campos.



Mitsubishi FUSO Fighter X Tractor Head 4×2

Para soportar la comodidad del conductor, la cabina está equipada con suspensión de aire y silla que se pueden organizar en su posición sentada. El diseño de la cabina también se hace más ancho con vidrio ancho para aumentar la visibilidad.

En términos de seguridad, este vehículo está equipado con sistemas de frenado ABS y ajustadores automáticos. Se dice que esta característica ayuda a los conductores a mantener la estabilidad y la eficiencia de frenado.

Además, el radio de rotación del vehículo es de solo 6.4 metros, lo que facilita las maniobras en carreteras estrechas. Los acopladores y el montaje también se pueden ajustar de acuerdo con las necesidades operativas.

KTB también agregó un sistema telemático para monitorear la flota en tiempo real. «Le permite monitorear la ubicación del vehículo, la dirección, la velocidad y el historial de la ruta», explicó Aji.

Antes de su lanzamiento, este vehículo había pasado por una serie de pruebas al involucrar a los consumidores. Según AJI, la entrada recibida relacionada con la energía, el consumo de combustible y la comodidad son considerados positivos por el conductor.

Este producto se comercializa a un precio de RP943,540,000 (fuera de la carretera). La entrega de unidades a los consumidores está programada a partir de octubre de 2025.



Mitsubishi FUSO Fighter X Tractor Head 4×2