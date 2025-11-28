Muchos ricos retrasan la compra de un coche nuevo, esta es la razón

Tangerang del Sur, VIVA – Tendencias de compra coche nuevo La clase premium en Indonesia ha experimentado cambios significativos a lo largo de este año. Aunque se sabe que el poder adquisitivo de los consumidores del segmento superior es fuerte, su interés por realizar compras parece haber disminuido en los últimos meses.

La directora general de Lexus Indonesia, Ima Nurbani Rahmah, reveló que el retraso en la compra no se debió a una disminución de las capacidades financieras. Según él, la mayoría de los consumidores del segmento de lujo son empresarios sensibles a las condiciones macroeconómicas.

Ima explicó que la situación de inestabilidad económica global tuvo un impacto directo en este grupo de consumidores. «Cuando hay una situación de inestabilidad económica, muchos clientes brillantes terminan optando por esperar y ver», dijo. VIVA Automotriz en ICE BSD City, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Estos empresarios tienden a tener cuidado al realizar grandes gastos, incluida la compra de automóviles de lujo. Aunque tienen un alto poder adquisitivo, todavía esperan una situación que consideren bastante segura antes de comprar activos.

Este retraso no refleja una disminución del interés, sino más bien una estrategia común de gestión de riesgos implementada por los propietarios de empresas. Ima dijo que muchos consumidores realmente tienen la intención de comprar, pero el momento de comprar se pospone hasta que mejoren las condiciones económicas.

El segmento del lujo en sí es relativamente resistente, pero sigue siendo vulnerable a las presiones externas. Cuando las condiciones globales son inestables, los consumidores premium sienten el impacto en sus actividades comerciales diarias.

Según Ima, este patrón era claramente visible a mediados de este año. «La cuestión no es el poder adquisitivo, en realidad están preparados, pero como empresarios esperan un momento más seguro para gastar», afirmó Ima.

Aunque hay una desaceleración, todavía hay posibilidades de que se produzca una recuperación si las condiciones económicas muestran una nueva estabilidad. Los fabricantes de automóviles premium están monitoreando estos cambios mientras ajustan sus estrategias de ventas y servicio.

Ima añadió que Lexus sigue siendo optimista porque la fidelidad de los consumidores en este segmento es muy alta. Las instalaciones de servicio y la experiencia premium ofrecidas son factores importantes que mantienen a los clientes cerca de la marca.