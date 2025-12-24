Muchos rezan por la reconciliación con Desta, esta es la honesta respuesta de Natasha Rizky

Jacarta – Natasha Rizky Y Este Mahendra suele aparecer compacto en varias ocasiones a pesar de que se divorció oficialmente el 19 de junio de 2023. Sin embargo, los internautas de la relación entre los dos pueden consultar.

En el podcast de Vindest, Natasha Rizky dijo sin rodeos que todavía se comunicó con Desta para manejar varios asuntos. Uno de ellos rechaza una oferta de trabajo.

Varios videos cortos que circulan en las redes sociales muestran el momento en que Natasha Rizky y Desta se ven inundados de comentarios de internautas que esperan que los dos se reconcilien y sigan apareciendo en las redes sociales.

Ante los múltiples comentarios, el artista conocido familiarmente como Aca enfatizó que no quiere comentar mucho. Teme que sus palabras sean malinterpretadas o fragmentadas, lo que provocará nuevas especulaciones.

«No lo sé… después tengo mucho miedo de que me corten en pedazos, así que básicamente rezaré bien por ustedes», dijo Natasha Rizky cuando fue recibida por el equipo de medios.

En la misma ocasión, Aca admitió que había abierto su corazón a gente nueva tras separarse de Desta. Sin embargo, siente que no ha encontrado a la persona adecuada por lo que sigue solo.

«Si su corazón está abierto, en realidad lo ha estado desde ayer. Lo que pasa es que Qadarullah aún no ha encontrado el adecuado», dijo con sinceridad.

Respecto a la posibilidad de volver a casarse, Natasha Rizky enfatizó que no se fija ningún objetivo. Se entrega completamente a Dios y prefiere vivir una vida tranquila y sin presiones.

«No existe un objetivo. Pero si lo quieres, definitivamente lo quieres, pero no tienes que hacer nada al respecto. Si Dios quiere», dijo.

Aca también enfatizó que hasta el momento no ha habido ningún hombre cercano a ella. Ella admite que todavía está disfrutando de la etapa de su vida como madre, al mismo tiempo que disfruta de estar con sus hijos, familiares y amigos.

«Qadarullah aún no existe. Si existe, por favor oren por mí. Hasta ahora sigo siendo feliz con mis hijos, amigos y familia, así que todavía lo disfruto mucho», explicó.

Respecto a las muchas especulaciones sobre una reconciliación con Desta, Natasha Rizky volvió a enfatizar que no quiere especular. Sólo pidió las mejores oraciones, tanto para él como para los niños.