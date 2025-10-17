Muchos programas tienen éxito, pero algunos necesitan mejorarse

Jacarta – El ministro del Secretario de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que había muchos programa-un programa que se implementó con éxito durante la administración del Presidente y el Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Lea también: La oración de Jokowi por Prabowo, que hoy cumple 74 años



Así lo transmitió Prasetyo en respuesta a la pregunta. evaluación Un año del gobierno de Prabowo-Gibran. Se sabe que el 20 de octubre de 2025 se cumplirá un año del gobierno de Prabowo-Gibran.

«Sí, hay muchos, este año se han logrado muchos programas gracias a nuestro arduo trabajo conjunto, la cooperación entre ministerios», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: BGN sirve un menú MBG especial en el 74 aniversario de Prabowo: arroz frito y huevos Ceplok



Aun así, no negó que había varias notas de mejora. El gobierno, dijo, está comprometido a seguir mejorando el programa.

«Hay muchos programas, aunque por supuesto si hay registros que todavía necesitamos mejorar, esa será nuestra prioridad para seguir mejorando», dijo.

Lea también: 74º cumpleaños, el Ministro de Defensa Sjafrie y el PKS rezan por fortaleza para Prabowo



Prasetyo luego reveló una serie de éxitos logrados durante la administración Prabowo-Gibran. Uno de ellos es la distribución de programas. Comidas nutritivas gratis (MBG).

«Lo más básico es nuestro éxito en lograr la autosuficiencia alimentaria. Luego, nuestro éxito en implementar un programa de alimentos nutritivos que hoy ha llegado a 35 millones de beneficiarios», afirmó.

«Y hay muchos otros programas, incluida la unificación de nuestros datos DTSEN, luego reducimos las regulaciones de tal manera que aceleramos todos los procesos», continuó.

Danantara, dijo Prasetyo, también fue uno de los programas implementados con éxito durante la administración Prabowo-Gibran.

«El nacimiento de Danantara es ahora una de las claves de nuestro éxito en términos de inversión y economía», afirmó Prasetyo.

Aparte de eso, existe un programa de control médico gratuito que se considera extraordinario. Porque, dijo Prasetyo, casi ningún país del mundo tiene una política de proporcionar controles médicos gratuitos a todos los ciudadanos en su cumpleaños.