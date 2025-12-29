Muchos préstamos incobrables, OJK establecerá un límite máximo para la deuda prestada con los ingresos de los clientes

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros, Agusman, destacando el aún alto nivel de riesgo crédito congestionado en la industria de préstamos entre pares (P2P) o préstamos en línea (píndaro) alias piñones.

Dijo que el alto nivel de riesgo de mal crédito proviene, entre otras cosas, del segmento de financiamiento productivo, que es vulnerable a verse afectado por la dinámica económica.

De hecho, esto también lo respaldan los datos de OJK a octubre de 2025, que afirman que todavía hay 22 organizadores de pindar con una tasa de incumplimiento de 90 días (TWP90) superior al 5 por ciento, la mayoría de los cuales provienen del segmento productivo.

«Esto se debe en parte a que este segmento se ocupa directamente de la dinámica económica», dijo Agusman en su declaración, citada el lunes 29 de diciembre de 2025.

Regístrese para préstamos sin verificación BI

Por ello, Agusman dijo que a partir de 2026, su partido fijará gradualmente un límite máximo de ratio. deuda sobre los ingresos de los clientes inteligentes. El objetivo es que las empresas inteligentes fortalezcan un mejor sistema de evaluación de riesgos.

Agusman confirmó que esta política también está en línea con el crecimiento de la industria del píndaro, que se prevé que crezca positivamente en 2026. Donde, este crecimiento será impulsado, entre otras cosas, por la digitalización del financiamiento y la innovación de productos alternativos basados ​​en datos, con desafíos como la necesidad de fortalecer la mitigación del riesgo crediticio y fortalecer la resiliencia a la dinámica económica.

«Las disposiciones sobre la relación deuda-ingresos máxima, que se implementarán por etapas hasta 2026, tienen como objetivo que los organizadores de Píndaro hagan los preparativos suficientes», dijo Agusman.

«Incluida la disponibilidad de un sistema adecuado de evaluación de riesgos, para que la financiación pueda distribuirse de forma prudente y sostenible», afirmó.

Se sabe que anteriormente en la conferencia de prensa de la reunión mensual de la Junta de Comisionados (RDKB) de noviembre de 2025 el jueves 11 de diciembre de 2025, Agusman había informado que a octubre de 2025 la financiación de Pindar alcanzó los 92,92 billones de IDR.

Aunque este logro aumentó un 23,86 por ciento interanual (interanual) y un 2,12 por ciento mensual (mtm) en comparación con septiembre de 2025, que se registró en 90,99 billones de rupias, Agusman admitió que el sector crediticio todavía estaba atormentado por un mayor riesgo de incumplimiento.