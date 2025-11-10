Muchos no lo saben, esta es la razón por la cual el 10 de noviembre el Día de los Héroes no está incluido en la lista de feriados nacionales.

Jacarta – Cada fecha 10 de noviembreEl pueblo indonesio conmemora dia del heroe como forma de respeto a los luchadores por la libertad. Este momento se convirtió en un símbolo de espíritu de lucha y sacrificio. héroe quien defendió la independencia de Indonesia.

Lea también: El presidente Prabowo invita a la nación a no olvidar los servicios de los héroes al dirigir la ceremonia en TMP Kalibata



Sin embargo, aunque tiene un significado histórico muy importante, no son pocos los que se preguntan por qué no está incluido el Día de los Héroes. Fiesta nacional o dátil rojo?

Esta pregunta surge naturalmente todos los años, especialmente cuando el 10 de noviembre cae al comienzo de la semana. De hecho, el gobierno determinó que el Día de los Héroes es un día nacional que no es feriado, y esta decisión tiene una base legal clara.

Lea también: Bahlil dice que Suharto merece recibir el título de héroe: dirigió la nación durante 32 años



¿Por qué el Día de los Héroes no fue declarado feriado nacional?



Ilustración de héroe Foto : http://munawarsmanti.blogspot.com

Lea también: Mañana se pide al público guardar silencio durante 1 minuto



La decisión de que el Día de los Héroes no sea un feriado nacional está regulada en el Decreto Presidencial (Keppres) Número 316 de 1959 sobre los días nacionales que no son feriados ni fechas rojas. En esta decisión, el gobierno designó varias conmemoraciones importantes como el Día de los Héroes, el Día de la Madre y el Día Nacional de la Educación como días nacionales que se celebraban oficialmente pero no se celebraban.

El propósito de esta determinación no carece de fundamento. El gobierno quiere que el Día de los Héroes no sólo sea visto como un día para descansar, sino también como un impulso para recordar la lucha y emular el espíritu de los héroes. De esta manera, se espera que las personas puedan continuar con sus actividades mientras se conmemora el importante significado del 10 de noviembre.

Incluso en 2025, el estatus del Día de los Héroes seguirá siendo el mismo. Según el Decreto conjunto (SKB) de tres ministros sobre feriados nacionales y licencia colectiva de 2025, el 10 de noviembre no figura como feriado nacional ni licencia colectiva.

Una breve historia del día de los héroes

El propio Día de los Héroes se estableció para conmemorar la Batalla de Surabaya que ocurrió en 1945, una de las batallas más grandes en la historia de Indonesia después de la Proclamación de Independencia. Esta batalla involucró a soldados y milicias indonesias pro-independencia contra tropas británicas y holandesas, que habían regresado después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Esta gran batalla duró unas tres semanas, comenzando el 10 de noviembre de 1945. Miles de habitantes de Surabaya de diversos círculos participaron en la lucha por defender la soberanía de Indonesia.