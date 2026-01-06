Muchos internautas instan a Cancelar Cultura para Jule después de sentirse cada vez más seguros de aparecer sin hijab.

VIVA – No Julia Prastini alias Navidad Vuelve a ser tema candente en las redes sociales. Esta vez, el foco del público se centra en el cambio de su aspecto que se considera más alejado de su antigua imagen. Varios internautas incluso piden que Jule sea expuesta a la cultura de la cancelación, tras las diversas controversias que siguen acompañando su vida tras su divorcio de Na Daehoon.

Desde que se separaron oficialmente, Jule ha sido a menudo tema de conversación. Si antes era conocida por su apariencia con hiyab, recientemente Jule parece cada vez más segura de aparecer sin su hiyab. Este cambio surgió nuevamente después de que un video suyo circulara ampliamente en las redes sociales y desencadenara una ola de reacciones de los internautas. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Julia Prastini alias Jule aparece sin hiyab Foto : Instagram/exclusivotimnasartis

En el vídeo que circula en la cuenta @exclusivetimnasartis, Jule aparece sin hiyab y con un nuevo peinado. Su cabello hasta los hombros estaba teñido de rojo y tenía flequillo, combinado con una camiseta sin mangas que hacía que su transformación de apariencia fuera aún más llamativa.

Basado en los comentarios de los internautas de esta cuenta, Jule subió el video a su segunda cuenta de TikTok. Sin embargo, poco después de subir la cuenta, su cuenta fue bloqueada inmediatamente.

«Jule ya no se avergüenza de demostrar que no lleva el hiyab», escribe el comunicado en la cuenta de Instagram @exclusivetimnasartis, citado el martes 6 de enero de 2025.

La carga inmediatamente provocó un largo debate. Muchos internautas han expresado fuertes críticas y han pedido abiertamente que a Jule ya no se le dé espacio en las redes sociales. Los llamados a cancelar la cultura también aparecieron en la columna de comentarios.

«Si todavía hay gente que le da el escenario a gente como esta, es realmente malo. ¿Cuándo Indonesia podrá cancelar la cultura que hace que personas como esta sean problemáticas y no volverán a aparecer como personas influyentes? Que vivan sus vidas como gente común y corriente».

Algunos comentarios también sacaron a relucir el pasado de Jule, especialmente en lo que respecta a sus problemas domésticos.

«No lo olviden, ella es una mujer que dejó a su marido y 3 hijos por otro hombre… ¡¡No le den el escenario, sanciones sociales…!!»

Las voces que instan a cancelar la cultura para Jule también siguen siendo dominantes.

«¿Por qué no te cancelaron, hombre?»

«Gs ush diUp otra vez por favor, ¿sabes Cancelar Cultura sih ydh cuekin mo he joget koprol bodoamat ush ush dado el escenario, incluso por favor?»