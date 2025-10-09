Muchos internautas están discutiendo esto, ¿qué es el período de Iddá dirigido a Azizah Salsha?

Jacarta – Azizah Salsha acaba de celebrar su 22 cumpleaños. Organizó una fiesta titulada «El verano en el que cumplí veintidós» de Zizu. La celebración del cumpleaños de la ex esposa de Pratama Arhan fue ampliamente criticada considerando la circulación de fotografías de ella junto con un hombre conocido como Nadif Zahiruddin.

En la foto que circula en las redes sociales, se ve a Azizah Salsha y Nadif abrazándose. También se vio a Zize, como se le conoce, apoyando su mano y su barbilla en el hombro de Nadif. Estas fotos inmediatamente generaron muchas críticas entre los internautas. No pocos de ellos mencionaron el período. idah Azizah Salsha.

Como se sabe, Azizah Salsha acaba de divorciarse oficialmente de Pratama Arhan. El propio Arhan acaba de jurar divorcio la semana pasada en el Tribunal Religioso.

Entonces, ¿cuál es el tiempo de iddah y qué es la prohibición del tiempo islámico en el Islam? Incluya el sitio Nu Online, según Fiqih Iddah, por un tiempo para que las mujeres esperen o impidan volver a casarse después de la muerte del marido o de separarse de él. Iddah se ha contado desde la causa de muerte y divorcio.

El propósito de implementar iddah para las mujeres es descubrir el vacío del útero y al mismo tiempo que el esposo y la esposa piensen nuevamente y se reconcilien. Otra definición establece que los espermatozoides de dos personas que tienen relaciones sexuales no se juntan de manera que se mezclen en un útero y causen daños a la descendencia.

El período Iddah en sí se divide en varias categorías.

En primer lugar, Iddah para mujeres que menstrúan, se explica que las mujeres que menstrúan tienen un período de Iddah de 3 quru. Para la mayoría de los eruditos, incluido Shafi’iyah, estos tres tiempos del Quuru se refieren a los tres períodos sagrados después del divorcio antes de que se les permita volver a casarse. Mientras tanto, el Imam Abu Hanifah y la mayoría de las clérigos salaf tienen que esperar tres veces para tener la menstruación.

En segundo lugar, la iddah de una mujer que no menstrúa o tiene menopausia. En la carta de Ath Thalaq versículo 5 se explica que el tiempo de las mujeres que ya no tienen menstruación (menopausia) entre mujeres si dudas (acerca de ‘iddah), entonces su ‘tiempo de iddah es de tres meses; Y también lo son las mujeres que no menstrúan. Y las mujeres que están embarazadas, su tiempo es hasta que den a luz su contenido.