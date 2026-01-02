Muchos hacen esto sin darse cuenta, esto es culpa de los conductores de coches automáticos.

Yakarta, VIVA – Los coches con transmisión automática o automática son cada vez más populares porque ofrecen facilidad de conducción. Sin embargo, detrás de su practicidad, todavía hay muchos conductores que cometen errores sin darse cuenta.

Adaptado por VIVA Otomotif de la página de Suzuki, viernes 2 de enero de 2026, uno de los errores más comunes es mover la palanca de transmisión antes de que el auto se haya detenido por completo. Este hábito ocurre a menudo al pasar de la posición D a R o viceversa.

Mover la palanca mientras el automóvil aún está en movimiento puede acelerar el desgaste de los componentes de la transmisión. A largo plazo, esta condición corre el riesgo de provocar daños graves y costes de reparación importantes.

El siguiente error es utilizar la posición N con demasiada frecuencia durante paradas breves. Muchos conductores piensan que esta posición es más segura para el motor cuando se queda atrapado en el tráfico.

De hecho, usar la palanca D con el pedal del freno pisado es lo suficientemente seguro como para detenerse temporalmente. Mover la palanca repetidamente puede aumentar la carga de trabajo del sistema de transmisión.

Otro error que suele cometerse es pisar los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Este hábito lo suelen realizar de forma inconsciente los conductores noveles. coche automatico.

Presionar dos pedales a la vez puede desgastar las pastillas de freno rápidamente y alterar el rendimiento del motor. Por lo demás, la respuesta del coche tampoco es óptima.

El uso del modo P cuando el automóvil se detiene en una colina también suele realizarse incorrectamente. Muchos conductores mueven inmediatamente la palanca a la posición P sin tirar primero del freno de mano.

Este hábito puede sobrecargar el bloqueo de la transmisión. Lo ideal es activar primero el freno de mano antes de mover la palanca a la posición P.

Otro error es utilizar raramente el modo L o la marcha baja al bajar pendientes pronunciadas. Algunos conductores sólo confían en el pedal del freno para mantener la velocidad del vehículo.

De hecho, el modo L o marcha baja ayuda a controlar la velocidad y reduce el riesgo de sobrecalentamiento de los frenos. El uso de este modo realmente hace que conducir sea más seguro en condiciones extremas.

Por último, todavía hay muchos conductores que ignoran el mantenimiento de la transmisión automática. De hecho, cambiar el aceite de la transmisión con regularidad es muy importante para mantener el rendimiento del vehículo.