Muchos estudiantes no pasan MBG debido al rancio y al olor, pero aún se comen para no desperdiciar

Yakarta, Viva – Investigadores de la Iniciativa de Desarrollo Estratégico del Centro de Indonesia (CISDI) revelaron muchos alumno En 12 provincias, no gaste comida del programa Comer nutritivo gratis (Mbg).

Esto fue transmitido por el analista de políticas senior de CISDI, Muhammad Iqbal Hafizon, en una reunión de audiencia entre la Comisión IX de la Cámara de Representantes y el Movimiento de Salud Materna e Infantil (GKIA), la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) y CISDI.

Iqbal explicó que CISDI junto con la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) realizó una encuesta en línea del 11 de julio al 1 de agosto de 2025. La encuesta se realizó a 1.624 encuestados de 12 provincias.

Retrato de menú de alimentos nutritivos gratis

«Algunos de los hallazgos que obtuvimos de 1.624 encuestados, 572 de ellos o alrededor del 35.2 por ciento tienen la experiencia de no gastar MBG», dijo Iqbal durante una reunión en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

Mencionó que uno de los principales factores de niños que no gastan MBG es debido a estos alimentos. entonces o huele.

«En la forma de la siguiente pregunta que hacemos específicamente con preguntas cerradas. ¿Cuántos encuestados experimentaron recibir comida rancia y dañada? Fue en 583», dijo Iqbal.

De la encuesta, reveló que 11 encuestados o hijos de destinatarios de MBG afirmaron continuar comiendo MBG a pesar de que la comida estaba obsoleta o dañada. Iqbal dijo que comen alimentos MBG rancios o dañados porque no quieren ser un desperdicio.

«Al entrar en una pregunta abierta nuevamente, 11 encuestados dieron testimonios de que a pesar de que recibieron alimentos rancios o podridos y dañados, continuaron consumiendo MBG porque estaban agradecidos y no querían ser derrochadores», concluyó.

TVONENEWS/SYIFA AULIA