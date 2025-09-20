Muchos están envenenados, KSP enfatiza que MBG necesita ser evaluado a fondo

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) Muhammad Qodari reveló que era necesario evaluación Completo al programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg). Esto respondió a los casos desenfrenados de intoxicación estudiantil.

Consideró que el programa debe mejorarse, tanto en términos de mecanismo como institucional, de modo que los objetivos principales se puedan lograr sin crear riesgos para la salud.

«De hecho, debe haber mejoras en el mecanismo, la mejora institucional y la mejora de varios lados. Esto está en marcha, reza por. Esto ha sido Llama de atención, Cómo debe mejorarse esto lo antes posible «, dijo Qodari en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

«Lo que nos preocupa es accidente En áreas remotas cuyo enfoque no es tan bueno como en las áreas urbanas «, agregó.

Qodari explicó que MBG debe diseñarse como un programa estándar «cero accidente«.

«En mi opinión (MBG) debe ser una mejora general, tanto en términos de establecimiento del SPPG como también en términos de entrega en el campo», dijo.

Sin embargo, desde el comienzo de la implementación, han surgido varios casos de envenenamiento, incluidos los últimos eventos el jueves (18/9) en Garut Regency, West Java, que sucedió a 569 estudiantes.

«Precisamente porque hubo el incidente de ayer y al ver la tendencia y el desarrollo, hay una perspectiva de nosotros ya que KSP debe ser transmitida y entendida, que este es un programa cuyo concepto es tolerancia cero a accidentealias cero accidente«Dijo.

Según él, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Como el organizador no puede tolerar el incidente. Qodari también destacó un mayor riesgo en áreas remotas, que tienen acceso limitado de acceso y salud.

«Si en las áreas urbanas podría recuperarse rápidamente y se maneja rápidamente debido a sus instalaciones de salud (bien). Pero si en áreas remotas, puede ser un desastre importante», agregó.

Además, enfatizó que MBG no debería llevarse a cabo con la más mínima tolerancia de error.

«La tasa de accidentes es solo del 5 por ciento, solo el 1 por ciento, no puede. Este es un programa con tolerancia cero hacia el accidente. Por lo tanto, MBG debe ser perfecto, debe ser perfecto. Todos los días, durante todo el año, siempre que este programa (en ejecución), que las partes involucradas con MBG deben abordar con MBG», dijo.

Si bien anteriormente, el Ministro de Estado (Mensesneg) Praseteto Hadi había transmitido una disculpa por una serie de casos de envenenamiento de MBG.

Se aseguró de que el gobierno hubiera tomado medidas para recuperar a las víctimas y evaluar la implementación del programa.

«En nombre del gobierno y representando a la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), nos disculpamos por varios casos en varias regiones. Eso no es algo esperado, y mucho menos intencionalmente», dijo en una conferencia de prensa en Yakarta, viernes (19/9).

Praseteto explicó que el gobierno junto con BGN y el gobierno regional habían proporcionado un manejo rápido a los estudiantes afectados. Además, se está llevando a cabo una evaluación integral para que no ocurran incidentes similares.

«Esto es sin duda un material de registro y evaluación. Los esfuerzos de mitigación y mejora también se están llevando a cabo para que este problema no se repita», dijo.

Como un paso para mejorar, BGN se compromete a apuntar a «Cero Incident» al apretar el estándar de la cocina de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG), que es un proveedor de menú MBG en varias regiones. (Hormiga)