Muchos empleados de bumn reciben asistencia social, Puan le pidió al gobierno que verifique inmediatamente los datos.

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. enfatizar verificación Los datos son algo muy importante en el proceso de proporcionar asistencia social (Asistencia social) hacia la sociedad.

Puan confirmó esto para responder a los hallazgos del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (Ppatk) que indica la existencia Empleado de bumn También recibiendo asistencia social.

«Si todavía espero, apele incluso a solicitar los asuntos de verificación de datos», dijo Puan a los periodistas, citado el martes 12 de agosto de 2025.

Puan recordó que cada proceso de datos para los últimos datos basados en datos. Consideró que la verificación de datos era una prioridad antes de que el gobierno ejecute o cambie un programa.

«Por lo tanto, la verificación de datos primero no debe cambiar un programa sin la verificación de buenos datos, detallados, correctos porque los datos son los más importantes como mango», dijo.

Este político PDIP también recordó que las personas que no tienen derecho a obtener asistencia social del gobierno.

«No permita que las personas que tienen derecho a obtener todos los programas no obtienen, sino que las personas que no tienen derecho a obtener estos programas», dijo Puan.

«Así que primero arregle los datos, la evaluación de datos», dijo.

Para tener en cuenta, PPATK reveló hasta 27,932 empleados de empresas estatales (bumn), indicadas para recibir asistencia social.

Este hallazgo proviene de los resultados de búsqueda de PPATK en uno de los bancos de distribución. PPATK encontró en un banco de canalización, había 27,932 perfiles de receptores de Bansos que eran empleados de bumn.