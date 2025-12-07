Muchos coches estaban llenos de cadáveres.

Jacarta – Gobernador AcehMuzakir Manaf o Mualem dijo que recibió informes de que todavía había muchos automóviles esparcidos a lo largo de la carretera de Langsa a Tamiang. Dijo que los autos dispersos los contenían. cadáver que se ha podrido.

«Todos los cadáveres estaban en los coches. Olían mal. Abrí un coche, si Dios quiere, ya estaba hinchado. Estaban todos los cadáveres en la carretera», dijo Mualem en una reunión de coordinación del equipo del Puesto de Mando Integrado de Gestión de Desastres de Aceh, en la Base Aérea de Iskandar Muda, Aceh Besar, citado el domingo 7 de diciembre de 2025.



El presidente Prabowo visita Aceh acompañado por el gobernador Muzakir Manaf Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Mualem transmitió las condiciones refugiados Los afectados por el desastre son muy preocupantes. Le preocupaba que los refugiados murieran de hambre.

«Sí, es preocupante, no la muerte porque inundaciónpero murió de hambre», dijo.

Por lo tanto, pidió a todo su personal junto con los funcionarios conjuntos de los gobiernos central y regional que trabajen activamente para distribuir las necesidades básicas a los refugiados necesitados.

«Les pido a todos que trabajen activamente para que los alimentos básicos puedan ser distribuidos a quienes los necesitan», concluyó.

Como se informó anteriormente, el Gobernador de Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, no pudo contener las lágrimas al describir el impacto de las inundaciones y corrimiento de tierras que afectó a Aceh la semana pasada. Mualem reveló que las inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos la semana pasada provocaron la desaparición de varias aldeas en Aceh.

Citado en una transmisión de YouTube, se vio a Mualem en silencio por unos momentos y miró hacia abajo antes de derramar lágrimas y decirle que las aldeas de Sawang, Jambo Aye en el norte de Aceh y Bireun se perdieron en las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que ocurrieron la semana pasada.

«Hay varias aldeas que desaparecieron en algún lugar, señor, a saber, Sawang y Jambo Aye, luego Bireun Peusangan. Esa noche, cuatro aldeas también desaparecieron», dijo con una mirada en blanco.

Mualem dijo que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que ocurrieron la semana pasada en Aceh fueron como un segundo tsunami, tal vez incluso más poderoso que el tsunami de Aceh en 2004. En su discurso, Mualem esperaba que varias partes pudieran unirse a él para ayudar a las víctimas afectadas.