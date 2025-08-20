Muchos clubes fueron multados debido a los seguidores, la multa total de RP. 300 millones





Yakarta, Viva – Comité Disciplinario (Komdis) Pssi Anunció oficialmente los resultados de la primera audiencia relacionadas con violaciones que ocurrieron al comienzo de la temporada 2025/26 de la Super League. En dos juicios, a saber, el 13 y el 16 de agosto de 2025, se impusieron varias sanciones, que van desde violaciones de tarjetas amarillas excesivas hasta la actuación seguidores Los que estaban lanzando y estaban decididos a asistir como partidarios de los visitantes.

En el primer juicio, dos equipos recibieron sanciones inmediatamente porque demasiados jugadores fueron recompensados con una tarjeta amarilla en el PSM Makassar vs Persijap Jepara Match (8 de agosto de 2025).

El segundo juicio discutió más violaciones relacionadas con los partidarios y el comité de implementación. Varios clubes y Panpel fueron sentenciados a sanciones financieras porque se consideró que no anticiparon o permitieron que ocurran violaciones.

De las notas Komdis pssiEl patrón de violación más común son los partidarios del club invitado que aún asisten al estadio a pesar de que está prohibido y la acción de lanzar botellas y vidrio de agua mineral hacia el campo y las puestos del oponente.

En total, se han retrasado más de Rp300 millones de multas en solo dos pruebas esta temporada. Esta es una señal estricta para que los clubes, panpels y seguidores sean más ordenados para la creación de competiciones saludables y seguras.

Página siguiente PSIM YOGYAKARTA → Multas de RP. 25 millones porque los partidarios están presentes en un partido fuera de casa contra Persebaya. Panpel Persebaya Surabaya → una multa de RP. 25 millones porque no logró anticipar la presencia de partidarios de PSIM. Panpel Madura United → una multa de RP. 25 millones porque no logró anticipar la presencia de partidarios en solitario de Persis. Madura United FC → Multas de Rp20 millones debido a las botellas de agua mineral al campo. Persis Solo → Rp20 millones de multas debido al lanzamiento de botellas, así como un RP adicional. 25 millones porque hay partidarios presentes en los partidos fuera de lugar. PANPEL PERSIJA JAKARTA → Una multa de RP. 25 millones porque no logró anticipar la presencia de partidarios de Persita. Persija Yakarta → Multa de RP. 20 millones debido a lanzar vasos de agua mineral a los partidarios de Persita. Persita Tangerang → Fines de RP. 25 millones porque hay seguidores presentes en los partidos fuera de casa, más RP. 20 millones debido a lanzar vasos de agua mineral hacia los partidarios de Persija.









