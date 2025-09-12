Muchos casos son más urgentes para ser tratados

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RI, Junico Siahaan destacó el tema del Ejército Nacional Indonesio (TNI) Quién planea informar al CEO del Proyecto Malacca, así como a un influencer, Ferry Irwandi a la policía con respecto al presunto delito penal Buena contaminación.

Hizo hincapié en la importancia de la aplicación de la ley se llevó a cabo proporcionalmente.

Junico evaluó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben considerar la urgencia y el impacto de un caso más a fondo antes de establecer pasos legales.

Esto está relacionado con la aplicación de la ley de información y transacciones electrónicas (ley ITE) que es probable que se alege que transporte a Irwandi.

«En el contexto de la ley ITE, debemos asegurarnos de que la policía se realice proporcionalmente. Muchos otros casos son sustanciales más urgentes y amplios que también necesitan la atención de las autoridades», dijo Junico, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Junico también cuestionó la base del TNI que deseaba informar ferry por cargos de difamación. Porque, según él, muchos otros casos son más importantes para ser tratados de inmediato.

«Aunque muchos son más urgentes de ser tratados porque violan la ley de ITE», dijo.

Anteriormente informó, el partido de la sede de TNI visitó la sede de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025. Consultaron los hallazgos de los supuestos hallazgos criminales realizados por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«We came to the Jakarta Metropolitan Police in the context of coordination, communication and initial consultation related to the findings of the results of patrols conducted by the TNI Satsiber ranks in the cyber room. The one who found several facts of alleged violations committed by Ferry Irwandi’s brother,» said Kapuspen Headquarters of the TNI, Brigadier General (Mar) Freddy Ardianzah, quoted en el martes 9 de septiembre de 2025.

Freddy dijo que esto se hizo como un esfuerzo para responder a la información que ha estado circulando en la comunidad, pero promoviendo los pasos legales de acuerdo con los mecanismos existentes. Sin embargo, con respecto a la información que se convirtió en el punto de presuntas violaciones de ambos ferry Irwandi no se había especificado.

«Si es necesario, es posible que lo sigan por informes oficiales. Pero, por supuesto, se decidirá después del proceso de coordinación interna y los resultados de la discusión con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», dijo.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Yakarta habló sobre la llegada de las partes de la sede de TNI con respecto a la consulta con respecto a los hallazgos de la supuesta sospecha penal llevada a cabo por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«Quiere informar. Bueno, continuamos transmitiendo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la institución no puede informar, debe ser personal si la difamación», dijo el subdirector de la Policía Regional de Siber Metro Jaya, el comisionado adjunto de la policía Fian Yunus, martes 9 de septiembre de 2025.

Según los resultados de la consulta, los supuestos actos penales que ocurren están relacionados con la difamación de la institución. Aun así, no ha hablado mucho sobre la consulta.

«Contaminación de los buenos nombres. Institución», dijo.