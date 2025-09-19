Muchos casos de envenenamiento, el palacio confirmó sanciones SPPG si se demuestra negligente

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) El valor predeterminado hace Comer nutritivo gratis (MBG) para causar envenenamiento se le cobrará Sanciones.

Praseteto confirmó que esto respondió al número de casos de estudiantes que fueron envenenados después de comer el menú MBG.

«Debe ser (dada sanciones). Sanciones si de hecho son los factores de intención o negligente en la realización de SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Prasetyo se aseguró de que las sanciones no interferirían con las operaciones SPPG. Por lo tanto, el destinatario todavía obtiene MBG, a pesar de que SPPG es negligente para obtener sanciones.

«Pero también las sanciones que se aplicarán no permiten que sea inquietante del lado operativo para que perturba a los beneficiarios para no obtener MBG», continuó.

Mientras tanto, Praseteto cree que la donación de MBG es la mejor decisión que ahora aplica el gobierno. Esto declaró que respondió a la propuesta de dar efectivo en lugar de MBG.

Sin embargo, admitió que todavía había muchos registros de la implementación del programa. Prasetyo afirma que el gobierno continuará mejorando la implementación de MBG.

«El concepto que ahora lleva a cabo BGN es lo que BGN considera el gobierno, ese es el mejor por ahora. Todavía hay notas, sí, somos reconocidos y continuaremos comunicando para continuar mejorando», dijo.