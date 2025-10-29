Muchos caminos hacia una movilidad ecológica

Tokio, VIVA – En medio de la euforia por los vehículos eléctricos que recorre el mundo, toyota en realidad proceder de otra manera. El fabricante japonés destacó la estrategia Multi-Pathway, es decir, un enfoque con muchos caminos que conducen a respetuoso con el medio ambiente. Esto significa que Toyota no se basa únicamente en una tecnología, sino que se adapta a las necesidades y condiciones energéticas de cada país.

Esta estrategia se transmitió en el Media Day de Toyota Motor Asia, que tuvo lugar al mismo tiempo que el Japan Mobility Show. El director general de Toyota Motor Asia, Masahiko Maeda, afirmó que el camino hacia un futuro con bajas emisiones no puede ser uniforme.

«En Toyota creemos que para lograr la Movilidad para Todos y la Neutralidad de Carbono, un vehículo, una solución de energía y datos no es suficiente», afirmó en un evento al que asistieron VIVA Automotriz dicho el miércoles 28 de octubre de 2025.

Masahiko Maeda, director ejecutivo de Toyota Motor Asia (derecha)

Este enfoque se puede ver en la variedad de productos Toyota en varias regiones. En Sudamérica están desarrollando vehículos de combustible flexible. En Asia, la atención se centra en los coches híbridos, mientras que en Japón están surgiendo vehículos basados ​​en hidrógeno. Según Maeda, la diversidad es la principal fortaleza para afrontar los desafíos climáticos sin sacrificar el acceso de las personas a la movilidad.

En el sudeste asiático se empiezan a ver pasos concretos. Toyota produce vehículos eléctricos (BEV) en Indonesia y Tailandia e introdujo el Yaris ATIV Hybrid para el mercado en general. Además, la empresa también está realizando pruebas de biocombustibles en varios países e instalando estaciones de servicio de hidrógeno.

Sin embargo, para Toyota, el cambio no se trata sólo de tecnología. A través de Toyota Mobility Foundation, la compañía participa en proyectos que aprovechan los datos y la innovación para reducir la congestión, mejorar la seguridad y ampliar el acceso al transporte. «La movilidad no se trata sólo de vehículos», dijo Maeda. «Se trata de oportunidades y una mejor calidad de vida».

Con este enfoque de múltiples vías, Toyota quiere demostrar que la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono no puede apresurarse, sino que debe ser relevante para las necesidades de la sociedad en cada región.