Muchos caminos hacia el mundo de los deportes electrónicos

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), a través de la marca Triinvitando a los jóvenes, especialmente a los fanáticos deportes electrónicos Para participar en la ‘H3ro Land Dream Battle 2.0’.

El torneo está diseñado para mejorar las habilidades de los fanáticos de los deportes electrónicos mientras expande sus experiencias en la industria digital.

Este año, tri colaboró ​​con Rex Regum Qeon (RRQ), que brindará oportunidades para que los participantes compitan directamente y jueguen juntos o mabar.

De acuerdo a Director y director comercial Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi, la sostenibilidad de ‘H3ro Land Dream Battle 2.0’ es una prueba clara de que el ecosistema de los juegos puede abrir más oportunidades para la generación más joven, especialmente los fanáticos de los deportes electrónicos.

«No solo presentamos la emoción de las competiciones de eSports, sino que también brindamos una valiosa experiencia para perfeccionar habilidades, construir conexiones y caminar por la industria profesional de deportes electrónicos», dijo en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

En el ‘H3ro Land Dream Battle 2.0’ este año, los participantes no solo compitieron por premios por valor de RP. 25 millones, 500 piel épica y miles de diamantes, pero también tuvieron la oportunidad de jugar junto con el equipo de deportes electrónicos favoritos, RRQ.

Eso no es todo. TRI también apoya la Copa Biemers en poder de la Universidad de Bunda Mulia (UBM), donde los ganadores de la gran ronda final avanzarán con el boleto de oro, al evento H3RO 6.0 en noviembre de 2025.

La emoción de esta serie se siente cada vez más gracias al apoyo de Moonton, Nuon, UBM, RRQ y Esportsid como patrocinadores y socios oficiales.

«Esta iniciativa está en línea con nuestro compromiso de apoyar el desarrollo del potencial de la generación más joven, especialmente en el campo de los deportes electrónicos», dijo el joven Dame Rosmerry Napitupulu, director de marketing de la Universidad de Bunda Mulia.

Para participar en ‘H3RO Land Dream Battle 2.0’, los fanáticos de los deportes electrónicos pueden registrarse a través de la función H3RO Land en la aplicación de la comunidad BIMA+ o UBM, luego subir la declaración del equipo en las redes sociales.

Un total de 400 registrantes seleccionados obtendrán un premio épico de la piel, y cada participante debe comprar productos H3RO para cumplir con los requisitos de participación.

Los 12 participantes con la mayor cantidad de compras tendrán la oportunidad de asistir a la serie de eventos ‘H3RO Land Dream Battle 2.0’ en UBM el 22 de noviembre de 2025.