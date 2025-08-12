Muchos cafés hasta que los hoteles cambien para servir programas MBG

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana dijo que muchos cafés hasta que el hotel cambiara la función de servir al programa Comer nutritivo gratis (MBG) iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Leer también: El jefe de BGN llama a los receptores de MBG de casi 20 millones de personas con un presupuesto de Rp8.2 T



Dadan reveló esto después de dar un informe al presidente Prabowo sobre el programa MBG en el Palacio del Estado el martes 12 de agosto de 2025.

Dadan explicó el lugar para comer en forma de café, incluso el hotel cambió para servir a la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (Sppg) que distribuye MBG a los beneficiarios.

Leer también: Estación de policía de Bogor Build 6 sppg, objetivo 20 mil niños de 46 escuelas reciben MBG





Momento El presidente Prabowo invita a Bill Gates revisando el programa MBG en SDN 03 Jati, Pulogadung, East Yakarta Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Hay muchos restaurantes, cafeterías, luego catering, incluso hay hoteles que cambian la función de servir a clientes públicos, servir a unidades de servicio nutricional y enviar alimentos a varios beneficiarios», dijo Dadan en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta.

Leer también: Polri inaugurado 8 sppg y innovadoras 205 nuevas unidades en Indonesia



Dadan reveló que ahora el café o el lugar para comer parecía parecer vacío de los visitantes. Sin embargo, dijo, el lugar había cambiado la función para servir al programa MBG que distribuía alimentos a la escuela a casa para mujeres embarazadas.

«Entonces, si un lugar para comer generalmente sirve a alrededor de 500 visitantes, ahora un restaurante que cambia su función para ser sppg sirve 3500 porciones y nadie está estacionado en el restaurante. Entonces, la comida se envía a la escuela o a casa para mujeres embarazadas, busui y niños pequeños», dijo.

Dadan explicó que actualmente los beneficiarios del programa MBG casi han llegado a los 20 millones de personas. «Los beneficiarios están por encima de los 15 millones y Dios quiere, se acercará a 20 millones», dijo.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, revisó el programa MBG en SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Bogor City (Fuente de fotos: Cahyo – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial)

Dadan dijo que su partido solo se centró en emitir un presupuesto para la comida MBG. El presupuesto total que ha sido desembolsado por el gobierno para el programa MBG con fondos Apbn Vale Rp 8.2 billones.

«Entonces, MBG en sí solo ha absorbido Rp. 8.2 billones, que se centra solo en dar intervenciones nutricionales. Mientras que la unidad de servicio es un edificio construido por el para mitra«Explicó.

Mientras tanto, continuó Dadan, la velocidad de los fondos para construir un SPPG ahora ha alcanzado RP. 28 billones. Sin embargo, los fondos no provienen del presupuesto estatal, sino el dinero de los socios.

«Sí, todo se está construyendo y si se calcula con el dinero que han hecho, una unidad de servicio requiere aproximadamente entre RP1.5 a RP2 mil millones. Por lo tanto, el dinero que ha estado circulando en esta comunidad ya es billón, es casi RP28 billones», dijo Dadan.

«Ese no es el dinero de APBN, sino el dinero de los socios. Entonces, si en las áreas del taller de construcción se inundó con compras para materiales estándar para construir sppg, dinero puro de los socios», concluyó.