Muchas víctimas de la explosión en SMAN 72 experimentaron pérdida de audición, aparentemente porque la bomba contenía…

Jacarta – La policía reveló que muchas víctimas experimentaron pérdida de audición debido a la sobrepresión y a los fragmentos de uñas de explosión nacido ¿Qué pasó en la mezquita de la escuela? PEQUEÑO 72 Yakarta, Kelapa Gading, Norte de Yakarta.

El comandante de la Unidad de Brigada Móvil (Dansat) Polda Metro Jaya, el comisario de policía Henik Maryanto, dijo que la explosión se produjo en dos puntos, a saber, la mezquita y la zona del banco de residuos. Dentro de la mezquita, la policía encontró dos cráteres de explosión, lo que indicaba que dos bombas habían explotado con bastante fuerza.

«Se encontraron dos cráteres de explosión, es posible que fueran 2 bombas que explotaron en la mezquita, luego el impacto de la explosión fue en forma de sobrepresión y clavos de metralla que provocaron que muchas víctimas resultaran heridas», dijo, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

Henik añadió que la explosión en la mezquita fue la principal causa de que decenas de estudiantes sufrieran lesiones en los oídos. Todas las bombas hechas fueron inesperadas. autor La F inicial contiene clorato de potasio. En total, el perpetrador llevaba siete bombas en el momento del incidente. Cuatro de ellos han explotado.

«La sobrepresión causa muchas lesiones en los tímpanos de las víctimas dentro de la mezquita», afirmó.

Anteriormente se informó que el tratamiento del presunto autor del incidente de explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, fue transferido del Hospital Islámico Cempaka Putih al Hospital de Policía de Kramatjati.

Esta medida se tomó para facilitar el proceso de examen y al mismo tiempo garantizar la recuperación física y psicológica de los perpetradores que aún son menores de edad. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que el equipo de investigación tendrá más libertad para realizar exámenes del presunto autor después de que su condición mejore gradualmente.

«También facilita a los investigadores explorar información porque la persona en cuestión ya está consciente. Si el estado de salud mejora, será más fácil para los investigadores solicitar información», dijo Budi a los periodistas el lunes 10 de noviembre de 2025.

Además de por razones técnicas de la investigación, el traslado también se realizó para que el proceso de tratamiento fuera más seguro y monitoreado directamente por el equipo conjunto que había formado la Policía Nacional.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta mientras realizaba las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.