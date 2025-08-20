Muchas solicitudes, el ministro coordinador Yusril insta a la ley de transferencia en los prisioneros entre países a ser discutidos nuevamente

Yakarta, Viva – Ministro de Derecho, Derechos Humanos (HAM), inmigración y penitenciaría (IMIPAS) Yusril Ihza Mahendra instó a que la discusión Factura Transferencia de prisioneros Los países interesantes se reanudaron.

Porque, dijo, muchas solicitudes de transferencia de reclusos de otros países con Indonesia.

Yusril dijo que el proyecto de ley de transferencia de los reclusos se discutió por primera vez en 2016. Sin embargo, la discusión del proyecto de ley se detuvo.

«Durante mucho tiempo, se ha detenido y ha habido una demanda urgente para completar este proyecto de ley debido a las muchas solicitudes de transferencia de un país amable de los países a nuestro gobierno», dijo Yusril a los periodistas, citados el miércoles de 2025.

Yusril dijo que el proyecto de ley combinará dos proyectos de ley que se han discutido anteriormente, a saber, las reglas con respecto a la transferencia de prisioneros y reglas sobre el intercambio de prisioneros.

En el proyecto de ley, el Gobierno Central se refiere a la Convención Internacional sobre la transferencia de prisioneros que han sido ratificados, a saber, la Convención sobre el Crimen Organizado Transnacional o la Convención Palermo.

Según él, varios ministerios/instituciones han aprobado el proyecto de ley. Más tarde, el gobierno solicitará un proyecto de ley al presidente Prabowo Subianto.

«Presentado como un proyecto de ley al Presidente a través de la Secretaría del Estado y, por supuesto, más tarde sincronizará el proyecto de ley. Esto es lo que esperamos a fines de este año, este proyecto de ley ha sido discutido por el Parlamento Indonesio», dijo.

Por un lado, el gobierno central ha estado utilizando otros pasos cuando hay una solicitud para la transferencia de prisioneros, a saber, el acuerdo práctico.

Esto se hizo porque el gobierno indonesio no tenía productos legales permanentes sobre la transferencia de prisioneros internacionales.