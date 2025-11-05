¡Muchas personas no lo entienden! Raisa resulta que habló sobre Pinterest y la cocina

Jacarta – Divorcio raisa Andriana y Hamish Daud siguen siendo el tema más candente en el ciberespacio. En medio de las especulaciones sobre la causa de la ruptura del matrimonio de la pareja de celebridades, el público comenzó a rastrear una serie de publicaciones antiguas de Raisa que supuestamente contenían un «código» sobre el tema de la infidelidad.

Se sabe que el nombre de Sabrina Alatas también fue arrastrado luego de que internautas la vincularan con una supuesta relación ilícita. Este problema ha surgido desde que se descubrió el tablero de Pinterest de Sabrina con el título «Future House». Los internautas conectaron las iniciales «HDW» con el nombre Hamish Daud Wyllie. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, la amiga de Sabrina, Nad Jessica, rápidamente dejó las cosas claras. Según Nad, el Pinterest que está siendo cuestionado es propiedad personal de Sabrina y no tiene nada que ver con Hamish.

«Ese es el tablero de Pinterest de Sasha, en realidad está construyendo una casa para ella en Bali. Ella compartió su tablero de Pinterest en el grupo de WhatsApp y yo también lo compartí conmigo», dijo Nad, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

«Parece que Hamish abrió el tablero y se unió. Luego simplemente lo olvidó, así que fue como una colaboración», continuó.

Añadió que Sabrina todavía estaba devastada por lo que no había dado ninguna aclaración.

«Mi amigo también está todavía en estado de shock por ser objeto de calumnias públicas, tal vez él también necesite tiempo», explicó Nad.

Internauta: «¡El código existe desde hace mucho tiempo!»

La aclaración de Nad aparentemente no detuvo inmediatamente las especulaciones. De hecho, cada vez más internautas están desenterrando archivos antiguos de Raisa que supuestamente contienen instrucciones.

Una de las cargas que se volvió viral nuevamente fue la publicación de Raisa del 1 de junio de 2025 con la leyenda «Caminando por mi tablero de Pinterest».

«El código ya está aquí, pero realmente nadie lo sabe. Realmente podría serlo. Ha estado en silencio todo este tiempo», escribió un internauta.

Sin embargo, también hay quienes piensan que los internautas asumen demasiado.

«Dios mío, no, eso significa su tablero de Pinterest, ¿no es ese el país que está visitando ahora? Chicos, mmm», respondió otro.

¿Código de pregunta de cocina?

Sin detenerse en Pinterest, los detectives cibernéticos también destacaron las publicaciones de Raisa sobre cocina en julio de 2024. En ese momento, la cantante de «Second Times» mostró sus actividades culinarias en la cocina.

«Esto es cocinar», escribió Raisa.