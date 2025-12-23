Muchas mujeres embarazadas en Indonesia tienen el potencial de sufrir depresión, ¿cómo se puede prevenir?

Jacarta – Convertirse en madre a menudo se describe como una fase llena de amor, calidez y felicidad. Sin embargo, detrás de esta imagen ideal, el viaje del embarazo y la maternidad encierra dinámicas emocionales que no siempre son fáciles. Muchas madres suelen experimentar fatiga, ansiedad, cambios de humor y presión para verse siempre «bien», especialmente durante el embarazo.

Lea también: La salud mental de las mujeres embarazadas se convierte en un problema grave y el riesgo de depresión alcanza el 8,5 por ciento



Problemas de salud mental madre embarazada volvió a ser el centro de atención después de que los datos del control de salud gratuito (CKG) del Ministerio de Salud de Indonesia a octubre de 2025 mostraran que se indicó que el 8,5 por ciento de las mujeres embarazadas en Indonesia tenían potencial depresión. Esta cifra es ocho veces mayor que la prevalencia de depresión en la población adulta general. Estos hallazgos enfatizan que el embarazo no se trata solo de preparación física, sino también de preparación mental y emocional. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

La psicóloga clínica de adultos, Jennyfer, M.Psi., explicó que las madres, especialmente las de la generación Z, ahora tienden a ser más abiertas a la hora de expresar sus sentimientos. Sin embargo, esta apertura también va acompañada de nuevos desafíos en forma de una avalancha de información en las redes sociales.

Lea también: La RPD de Cucun organiza un mercado barato para las madres, por lo que es un «pequeño regalo» en el Día de la Madre



«Lo que las mamás necesitan no es sólo información, sino también validación emocional; un sentimiento de ser comprendidas y apoyadas. Pueden estar presentes al mismo tiempo varios estados de ánimo, desde feliz, emocionado hasta emocional, temeroso, ansioso o triste. Todo esto es normal y válido», afirmó Jennyfer en su declaración, citada el martes 23 de diciembre de 2025.

Añadió que la exposición a los estándares de la «madre ideal» en las redes sociales puede en realidad hacer que las mujeres embarazadas se sientan abrumadas y se cuestionen si están desempeñando su papel lo suficientemente bien.

Lea también: 12 Ideas de regalos para mamá en casa para el Día de la Madre, ¡sencillas y llenas de amor!



El apoyo ambiental es clave

Según Jennyfer, la prevención de la depresión en mujeres embarazadas no puede separarse del apoyo del entorno inmediato. El papel de la pareja ya no se limita a ser el sostén de la familia, sino más bien el de ser un copadre que participa emocional y prácticamente en la vida cotidiana. Se ha demostrado que un entorno de apoyo reduce los niveles de estrés y el riesgo de depresión posparto.

«Ninguna mujer es perfecta, pero todas las mamás tienen derecho a sentirse apoyadas. Las mamás sólo necesitan concentrarse en desempeñar su papel con la mejor versión de sí mismas, no con la versión ideal según otras personas», dijo.

El papel de la nutrición en la salud mental materna