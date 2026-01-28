Muchas Filtraciones De APBN, Las Medidas Del Fiscal General Para Incautar Los Activos De La Corrupción Se Consideran Apropiadas

Jacarta – Jefe del PP MuhammadiyahAnwar Abbas dijo que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado tenía fugas (Presupuesto público) muy alto, hasta la confiscación de la propiedad corrupto el paso correcto.

Responde a pasos oficina del fiscal general (AGO) que persigue agresivamente la recuperación de las pérdidas estatales de manos de corruptores.

«Agradecemos al Fiscal General, pero aún queda un largo camino por recorrer para el dinero del Estado que ha sido corrupto (todavía no se puede confiscar mucho», dijo Buya Anwar, citado el martes 27 de enero de 2026.

Según él, las medidas del fiscal están en línea con el deseo del presidente Prabowo Subianto de que los bienes de los corruptores sean devueltos al Estado.

«El presidente Prabowo es muy consciente de que el dinero de la corrupción puede ser tomado (por el Estado). Hasta que Prabowo dijo, Oh corruptores, por favor devuélvanlo, si es necesario, vengan en silencio pero lo devuelven», dijo.

Buya Anwar ve que el presidente Prabowo se toma en serio la tarea de erradicar la corrupción en Indonesia. Dijo que esto debería contar con el apoyo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Fiscalía General, el Comité de Erradicación de la Corrupción y la policía.

«De lo contrario, el buen nombre de Prabowo se verá dañado y su imagen caerá ante los ojos de la sociedad», subrayó.