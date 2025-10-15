¡Muchas escuelas públicas no son dignas!

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Iminconfirmó que la cabaña Internado islámico Al Khoziny en Sidoarjo merecen ayuda del presupuesto de ingresos y gastos del Estado (Presupuesto público).

Hizo esta declaración en respuesta a las críticas a la decisión del gobierno de canalizar fondos estatales para ayudar a los internados islámicos. Al Khoziny cuyo edificio se derrumbó hace algún tiempo.

Según Cak Imin, esta ayuda no es simplemente una forma de generosidad del gobierno, sino más bien la responsabilidad del Estado de proteger a los niños indonesios que estudian.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

«El internado islámico Al Khoziny merece la ayuda de la APBN. El número de estudiantes es de 1.900 personas, ¿a dónde irás a la escuela si no recibes ayuda? ¿Quieres que te dejen estudiar en una tienda de campaña?» dijo Cak Imin al equipo de medios de comunicación en la Oficina del Ministerio Coordinador del Primer Ministro, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Cak Imin luego se refirió a los partidos que protestan por las medidas del gobierno, incluidos varios miembros de la RPD. Preguntó qué soluciones concretas ofrecían para los miles de estudiantes que ahora han perdido su espacio de estudio.

«A los amigos que están protestando, especialmente en la RPD, les pregunto: ¿cuál es su solución? Lo que estamos ayudando son los niños indonesios que están estudiando. Si permanecemos en silencio, está mal; si ayudamos, protestarán. Esto es extraño, lo que se critica en realidad son los esfuerzos por proteger a los niños que están estudiando. Esto debería ser una conciencia común», concluyó.

La declaración de Cak Imin inmediatamente recibió gran atención por parte de los internautas en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, los internautas que se opusieron dijeron que hoy todavía hay muchos edificios. escuela estatal en Indonesia no es factible. Según ellos, estas escuelas son las que más merecen la ayuda del gobierno.

«Ayudemos también a las numerosas escuelas públicas que no son aptas para estudiar». comentó un internauta en Instagram.

«Muchas escuelas públicas en Indonesia todavía están dañadas y los edificios no son aptos para su uso. Por lo tanto, no es urgente que el Estado financie la construcción de internados islámicos.» dijo otro internauta.

«Señor, lo siento mucho… pero los clérigos tienen misericordia… Es diferente de las escuelas públicas donde los salarios de los maestros son 300 mil… Además, no creo que PBNU tenga muchos fondos de los ingresos de la minería… no carguen al estado con nada… Hay una organización llamada PBNU, para Muhammadiyah también tiene muchos fondos, ya sabe… Las organizaciones islámicas en Indonesia son ricas…»internautas impa.