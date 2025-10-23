Muchas cuestiones de divorcio, ¿cuál es el trabajo de Hamish Daud?

Jacarta – Familiar Hamish Daud Y raisa ser golpeado por malas noticias. Ocho años después de construir una casa, se dice que su segunda casa está al borde del abismo. Esta noticia comenzó a partir de los comentarios del usuario de redes sociales @valen_tine_02, quien afirmó haber obtenido información de una fuente confiable.

«Esto está realmente arreglado. Raisa acaba de solicitar (el divorcio). Eso es realmente A1», comentó la cuenta.

Tras la cuestión del supuesto divorcio de la pareja que los internautas nombraron objetivos de pareja, la figura de Hamish Daud se convirtió en el centro de atención, incluso en lo que respecta a su trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Hamish Daud?

Según varias fuentes, Hamish Daud se dio a conocer por primera vez al público a través del programa de variedades de aventuras y exploración del archipiélago ‘My Trip My Advanture’ que se emitió en 2013. En ese momento Hamish Daud presentó el programa junto con Nadine Chandrawinata y Vicky Nitinegoro. Durante al menos dos años, Hamish Daud fue anfitrión de este evento.

No solo es presentador, Hamish Daud también vende sus habilidades en el campo de la actuación. Son al menos 11 títulos cinematográficos los que ha protagonizado. A partir de la película Rectoverso, que fue su ópera prima, Supernova: Knights, Princesses & Falling Stars, Critical Eleven. Trinitiy, The Naked Traveler y finalmente Harta Tahta Raisa que se emitirá en 2024.

No sólo en el sector del entretenimiento, Hamish Daud también tiene varios proyectos comerciales. Se sabe que Hamish participó en la fundación de Octopus, una nueva empresa que se centra en la gestión de residuos basada en tecnología. Esta nueva empresa ayuda a las personas a convertir los residuos en bienes con valor económico y al mismo tiempo fomenta un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Aquí, Hamish ocupa el puesto de director de marketing.

Además, este australiano también tiene negocio en el sector de la arquitectura al fundar la empresa Saka. Saka es una empresa de consultoría en construcción. Esta empresa, junto con sus amigos, es conocida por participar en varios proyectos importantes, como la construcción de villas y apartamentos.

La cosa no termina ahí, también se sabe que Hamish tiene varias organizaciones que se centran en la conservación del medio ambiente. Algunas de estas organizaciones incluyen Sea Soldier, que se centra en cuestiones marinas y conservación del medio ambiente. También está el Proyecto Oceánico de Indonesia, que es una organización en el campo de la conservación y la biota marina.